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Resumen

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En la Universidad Nacional del Callao (UNAC), hasta un profesor fallecido recibió sueldo. Ese es solo uno de los hallazgos que forman parte de una serie de denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos dentro de la novena universidad pública con mayor número de estudiantes del país. Fuentes de El Comercio y la Contraloría General de la República revelaron que los cuestionamientos alcanzan incluso a las más altas esferas de decisión administrativa y académica de la casa de estudios.

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