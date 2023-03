Pamela Cabanillas Sánchez (19), acusada de estafar a cientos de fanáticos con entradas clonadas para los conciertos de Daddy Yankee, Bad Bunny y Coldplay, fue puesta en libertad por una jueza en España. Con ello, la joven esperará su proceso de extradición a Perú bajo comparecencia restringida y siguiendo normas de conducta. Sobre ella pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses por los presuntos delitos de suplantación de identidad, estafa agravada y falsificación de documentos.

El jefe de Interpol Lima, Carlos López Aedo, señaló que Cabanillas Sánchez deberá acogerse a las leyes españolas hasta que culmine su proceso de extradición. “Ella no puede ausentarse de la zona en donde está radicando, es decir, Madrid. Su pasaporte ha sido retenido y deberá acercarse a firmar cada quince días ante los juzgados de la ciudad. Además, deberá concurrir las veces que sea necesario ante las autoridades”, señaló.

En declaraciones a Buenos Días Perú, Pamela Sánchez, madre de la joven, confirmó que su hija ya no esta recluida, pero adelantó que está a la espera de que le pongan grilletes electrónicos. Además, aseguró que Pamela no es cabecilla de una banda de estafadores. “Mi hija está padeciendo allá, está durmiendo en la calle, no es una cabecilla como la están señalando (…) hacíamos rifas, vendíamos ropa por internet”, dijo.

El abogado Mario Arribas, que ha asumido la defensa de Cabanillas, señaló que ella fue “captada por las mafias, es una tonta útil de la mafia (…) ella sí ha participado (en la estafa), pero no en la magnitud que la hacen ver”, dijo el abogado.

La joven peruana fue capturada el 1 de marzo en el distrito madrileño de Carabanchel, en España, tras una acción de inteligencia coordinada entre la Interpol de Perú, Italia y España. Contrario a lo que dice su abogado, la Fiscalía sostiene que Pamela Cabanillas es la cabecilla de una organización criminal que estafó a personas con entradas falsas para diferentes conciertos realizados en Lima.

El pasado 15 de febrero se aprobó una orden de captura internacional contra Pamela Cabanillas, quien también tiene una orden por hurto en propiedad ajena, tipificada como delito contra el patrimonio en España.

Vanessa Arriet, inspectora de la Policía Nacional de España, señaló que “la intervención” de Pamela Cabanillas en el distrito de Carabanchel fue “pacífica” y “no opuso resistencia”. “Los policías se acercaron a ella para pedirle su documentación y así verificaron que era la persona que estaba siendo buscada por las autoridades peruanas”, agregó.