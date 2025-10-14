El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur, brindó atención médica inmediata a más de 100 personas afectadas por el incendio ocurrido en la zona de Pamplona, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Los pacientes presentaron afecciones respiratorias, lesiones en la piel, náuseas, vómitos, contusiones, cefaleas y traumatismos múltiples, según detalló el sector.

En la zona permanece el equipo de respuesta rápida del Minsa, integrado por brigadas médicas y personal de emergencia, que prioriza la atención a niños, gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El Puesto de Salud Virgen del Buen Paso ofrece atención médica permanente, mientras que un hospital itinerante con cuatro brigadas especializadas en primeros auxilios, salud mental, enfermería y epidemiología refuerza la respuesta sanitaria.

En total, más de 100 profesionales participan en las acciones de asistencia y vigilancia en las zonas afectadas.

Asimismo, se han instalado módulos de lavado de manos y se cuenta con tres ambulancias para el traslado de pacientes que requieran atención hospitalaria. La DIRIS Lima Sur reiteró su compromiso de proteger la salud y el bienestar de las familias del sur de Lima afectadas por esta emergencia.

Más de 200 familias damnificadas

Un incendio ocurrido la noche del sábado 11 de octubre en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, dejó más de 200 familias sin hogar. El fuego se propagó rápidamente tras la explosión de varios balones de gas y destruyó decenas de viviendas precarias. Los afectados fueron reubicados temporalmente en carpas instaladas por las autoridades.