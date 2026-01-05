Panamericana sur: Denunciaremos a más de 300 invasores de las bermas captados por El Comercio y sus lectores

Las bermas de la Panamericana Sur deben permanecer libres para estacionar ante una falla mecánica o para que el personal de rescate llegue a atender una emergencia. Sin embargo, cada día, principalmente en verano, son utilizadas de forma indebida por conductores que buscan adelantar a otros vehículos y evadir el tráfico. En una semana, la tercera campaña de El Comercio contra estos actos irresponsables ha registrado a más de 300 infractores, que serán multados ante la Sutran.

Los malos conductores usan ilegalmente las bermas para adelantar y evitar el tráfico. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

Con el auspicio de SOAT Mapfre, el 28 de diciembre habilitamos el número de WhatsApp 937-714-189 para recibir videos de nuestros lectores de vehículos que invadieran los carriles mencionado. Cada uno indicó también la fecha, hora y ubicación —con el km de la carretera y el distrito— en los que observaron las infraccioness.​

Asimismo, el 30 y 31 de diciembre, fechas de alta circulación de vehículos hacia los balnearios del sur de Lima para celebrar el Año Nuevo, un equipo de la campaña #NotePases llegó hasta el km 51 de la Panamericana Sur para captar in situ a los malos conductores. Como resultado, 100 videos registrados por nosotros y más de 200 enviados por ustedes servirán como evidencia para denunciar a los infractores .

En abril del año pasado, este Diario presentó 1.000 papeletas ciudadanas a la Sutran en abril de este año gracias al registro audiovisual que recibimos de los lectores. Nuestra meta este verano es superar aquella cifra y ustedes son nuestros aliados para lograrla.

Cabe recordar que invadir las bermas implica cometer la falta G11 del Reglamento Nacional de Tránsito (RNT), infracción grave que se sanciona con una multa de 8% de una UIT (440 soles, según su valor en el 2026) y la pérdida de 20 puntos en el carnet de conducir.

Irresponsables sobre ruedas

1 V0B-541 Propietario: Evelyn Clara Durán Ramírez DNI: 71480307 73 papeletas de tránsito recibió Durán Ramírez anteriormente. Su licencia está suspendida por acumular 870 puntos.

Deuda de papeletas pendientes del vehículo: 23.452,6 soles por 7 multas muy graves vigentes. 2 BHM-043 ​Propietario Harrison Rodríguez Bravo DNI: 00374287 70 puntos en proceso de registrarse a su brevete. ﻿Su licencia está retenida.

Deuda de papeletas pendientes 6.145,36 soles por 1 multa muy grave vigente. 3 W4I-658 Propietario Mónica Coronado Murillo DNI: 44850944 3 papeletas de tránsito recibió anteriormente Coronado Murillo. Actualmente, no tiene licencia.

Deuda de papeletas pendientes del vehículo: 2.326,6soles por 7 multas vigentes. 4 de ellas por faltas graves. 4 ANP-288 Propietario: José Manuel Cáceres Tica DNI: 80472036 16 papeletas de tránsito recibió Cáceres Tica anteriormente. Su licencia está suspendida.

Deuda de papeletas pendientes del vehículo: 5.721 soles por 7 multas vigentes. 3 por faltas graves y 1 muy grave. 5 BAT-579 Propietario Misael G. Ormeño Ramos DNI: 76572860 22 papeletas de tránsito recibió Ormeño Ramos anteriormente. Su licencia está vigente.

Deuda de papeletas pendientes del vehículo: 38.636 soles por 12 multas vigentes. 5 por faltas graves y 6 muy graves.

El caso más llamativo es el vehículo de placa V0B-541, que ingresó a la berma auxiliar en el km 51 de la Panamericana Sur (distrito de Santa María). La van, que circulaba como un colectivo a Chilca, es propiedad de Evelyn Clara Durán Ramírez, cuya licencia de conducir está suspendida y acumula más de 870 puntos por infracciones de tránsito. Durán tiene un historial de 73 papeletas recibidas.

Además, la unidad debe S/23.452,6 por 7 papeletas pendientes de pago, colocadas a Carlos Alberto Espinoza Gutiérrez por manejar sin licencia de conducir; Espinoza registra otras 3 faltas vigentes y antes recibió 76 penalizaciones.

Otro caso indignante es el auto sedán de matrícula BHM-043, que también ingresó a la berma en el km 51. Su titular es Harrison Rodríguez Bravo, cuyo brevete está retenido. A pesar de ello, el 13 de abril del año pasado fue multado por conducir con la licencia retenida, por lo cual adeuda S/6.145,36.

El Comercio generará más de 300 denuncias ciudadanas. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

Gracias a los reportes de los lectores, se registró al auto de placa ALH-365, propiedad de Abrahan Arana Tapara, quien debe S/1.861 por dos papeletas pendientes de pago; recibió una de ellas por no respetar el límite de velocidad (falta M20b del RNT). Anteriormente, le colocaron 35 multas.

A nuestro WhatsApp también llegó una denuncia contra la unidad de matrícula X2E-127, cuyo titular es Yhon Kennidey Mendoza Huaraca. Su licencia está vencida y acumula más de 130 puntos en su brevete. El auto tiene una deuda de S/3.119,60 por 6 papeletas impagas.

Los más de 300 reportes de infractores que recibimos y los que continuarán llegando en las semanas siguientes serán registrados a través de la plataforma online ‘Denuncia Servicios Fiscalizados’ de Sutran.

Cualquier ciudadano puede formular una denuncia por una falta cometida en la Panamericana Sur a través de esta herramienta. Para tal fin, debe ingresar sus datos personales, que pueden mantenerse en reserva, y describir detalladamente la falta observada. Adicionalmente, debe adjuntar un video como evidencia de la acción indebida.

Opinión de expertos

Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (PNP)

Invadir la berma tiene implicancias severas, desde la sorpresa de aquellos conductores que van por los carriles reglamentarios, que puede provocar maniobras súbitas, hasta el impedimento de la atención de emergencias por cualquier imprevisto o desastre que pudiera afectar la circulación.

La campaña de #NoTePases es una medida positiva porque involucra a los ciudadanos en esta tarea titánica de mejorar la seguridad vial a través de la modificación de malos hábitos por parte de quienes cometen imprudencias en las vías públicas.

Para mejorar la fiscalización de esta infracción en las carreteras, es imprescindible que los controles electrónicos se masifiquen a través de equipos estáticos y móviles, que no solo se dediquen a controlar la velocidad, sino todas las conductas tipificadas como infracciones a las normas de tránsito.

Una observación : Al revisar el formulario del sistema de denuncias de la Sutran, he verificado que existe una opción para “mantener en reserva” la identidad del denunciante. Esta situación no está contemplada en el decreto supremo n°018-2024-MTC, que precisa la “detección de infracciones por denuncia” del artículo 327 del reglamento nacional de tránsito. De aceptarse una denuncia de esa manera, se vulneraría el principio de legalidad en el procedimiento administrativo sancionador y la papeleta podría ser razonable y legalmente impugnada, ya que todo acto debe ajustarse a las normas que el derecho impone.

Roberto Vélez, gerente general de la asociación A Movernos

El carril de emergencia no es un elemento accesorio de la carretera, sino un componente vital del sistema de seguridad vial. Su adecuada implementación, mantenimiento y respeto por parte de los usuarios puede marcar la diferencia entre un incidente recuperable y una tragedia fatal.

El sistema vial peruano presenta deficiencias estructurales significativas en lo que respecta a bermas . Evaluaciones técnicas muestran que una proporción importante de la red troncal carece de bermas continuas, presenta bermas no pavimentadas o interrumpidas y registra obstrucciones permanentes o invasión sistemática.

Esta situación se ve agravada por el uso indebido del carril de emergencia como carril de circulación informal, especialmente por transporte público informal y vehículos de carga. Esta práctica anula por completo la función de seguridad pasiva de la berma y expone a los usuarios a riesgos críticos.

La participación de los lectores me parece una excelente alternativa para dotar a la ciudadanía de herramientas que le permitaN ejercer un rol fiscalizador activo, complementario al de las autoridades. Cuando el infractor sabe que puede ser objeto de alguna denuncia o filmación, tiende a mejorar su comportamiento vial . En líneas generales, este mecanismo ayuda a disminuir este tipo de faltas.

Para mejorar la fiscalización de esta infracción en las carreteras, se debe recurrir a la tecnología. En la medida en que se otorgue presupuesto para una fiscalización electrónica, en ciertos puntos de la carretera, acompañado de operativos frecuentes, esta infracción tenderá a reducirse. Es importante que estas acciones vengan acompañadas de campañas de educación vial en medios. Informando sobre la importancia que implica mantener estas vías auxiliares libres.

Por otro lado, el sistema de denuncias de la SUTRAN carece de publicidad. Es decir, no muchas personas saben hoy de la existencia de este mecanismo. Se tiene que difundir con campañas educativas e informativas.

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar Perú

La actitud temeraria de los conductores al circular por la berma implica poner en riesgo la seguridad de otros conductores o peatones. Es atentar contra la vida. La participación activa de los lectores de El Comercio al reportar con sus videos decenas de invasiones al carril auxiliar es muy favorable. El diario El Comercio, desde hace buen tiempo, viene contribuyendo a la seguridad vial en forma decidida. En este caso, poniendo en evidencia las infracciones recurrentes de conductores temerarios e irresponsables.

Si la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano de la Sutran podrá ser utilizada para denunciar la infracciones de tránsito, es correcto y positivo.