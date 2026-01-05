Panamericana Sur: El Comercio empieza a denunciar a los invasores de las bermas ante la Sutran

El Comercio empezó hoy a remitir a la Sutran los reportes de los invasores de las bermas de la Panamericana sur a través de la plataforma online ‘Denuncia Servicios Fiscalizados’. De esta forma, la institución iniciará el proceso sancionador correspondiente a los infractores.

Con el auspicio de SOAT Mapfre, el 28 de diciembre iniciamos la tercera campaña contra esta falta y empezamos a recibir en nuestro WhatsApp 937-714-189 videos de vehículos invadiendo los carriles mencionados. En una semana, nuestros lectores nos enviaron más de 200 videos. Cada uno indicó también la fecha, hora y ubicación —con el km de la carretera y el distrito— del mal uso de la berma.​

Asimismo, el 30 y 31 de diciembre, fechas de alta circulación de vehículos hacia los balnearios del sur de Lima para celebrar el Año Nuevo, un equipo de la campaña #NotePases llegó hasta el km 51 de la Panamericana Sur y captó a 100 conductores invadiendo la berma de forma indebida.

La van de placa V0B-541 es propiedad de Evelyn Clara Durán Ramírez. Debe S/23.452,6 por 7 papeletas pendientes de pago Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

Por ello, hemos empezado a denunciar a los primeros 300 infractores detectados. En abril del año pasado, este Diario presentó 1.000 papeletas ciudadanas a la Sutran en abril de este año gracias al registro audiovisual que recibimos de los lectores. Nuestra meta este verano es superar aquella cifra y ustedes son nuestros aliados para lograrla.

¿Cómo sumarte a la campaña?

Para presentar más denuncias a la Sutran, necesitamos tus videos de vehículos que invadan las bermas de la Panamericana Sur. Puedes acceder a nuestro número 937-714-189 a través de este enlace: https://wa.me/51937714189.

¿Qué pasos debes seguir para enviar tus reportes?

Envíanos videos de los vehículos invadiendo la berma de la Panamericana Sur. La placa debe notarse con claridad. Agradeceremos que compartas los videos en HD.

Menciona los siguientes datos: fecha, hora y ubicación (km. y distrito de preferencia) en los que observaste al vehículo. Indícanos también en qué sentido de la Panamericana Sur viajaba esta unidad.

¿Cómo denunciar a través de la plataforma de la Sutran?

La plataforma ‘Denuncia Servicios Fiscalizados-Sutran’ recibe denuncias de los ciudadanos las 24 horas. Sigue estos pasos

El denunciante debe colocar sus datos personales, que la Sutan mantendrá en reserva, o presentarla de forma anónima; debe colocar un correo electrónico, donde será informado sobre el proceso. Luego, debe describir detalladamente la falta observada, mencionando placa de rodaje del vehículo, la fecha y hora en la que cometió la infracción, el km de la Panamericana sur en el que ingresó de forma indebida a la berma y el sentido de la carretera en el que viajaba. Adicionalmente, debe adjuntar un video que contenga la fecha y hora como evidencia de la acción indebida.

‘Bermas’ es el nombre técnico de las franjas laterales ubicadas a un costado de la vía asfaltada de la Panamericana sur. Invadirlas implica cometer la falta G11 del Reglamento Nacional de Tránsito, infracción grave que se sanciona con una multa de 8% de una UIT (440 soles según su valor en el 2026) y la pérdida de 20 puntos en el carnet de conducir .

Es importante que las vías auxiliares permanezcan libres para que el personal de rescate atienda raudamente cualquier imprevisto. Invadirlas no solo impide la solución de una urgencia: puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.