Panamericana Sur: El Comercio entrega las primeras 200 denuncias ciudadanas contra invasores de la auxiliar

¡Tus denuncias sí sirven! Gracias a tus reportes a nuestro WhatsApp 937-714-189, hemos presentado a la Sutran las primeras 200 papeletas ciudadanas contra los invasores del carril de emergencias de la Panamericana Sur, que serán convertidas en multas efectivas para estos infractores al volante.

Con el apoyo de SOAT Mapfre y Mitsubishi Motors, en dos años, la campaña #NoTePases de El Comercio va multando a más de mil choferes que usan la vía de emergencia para evadir el tráfico. Estos infractores han sido captados usando el carril destinado a bomberos, policías y ambulancias.

En un mes de la presente campaña, nuestros lectores nos han enviado más de 500 videos. Cada uno indicó también la fecha, hora y ubicación —con el km de la carretera y el distrito— del mal uso de la berma.​

Ider Cifuentes, Brand Manager de Mitsubishi Motors en Perú, destacó que la campaña busca generar un impacto real en los hábitos de conducir e involucrar a más personas en conductas más responsables. “Fundamentalmente, se convierte en un espacio para crear ciudadanía”, declaró.

“Para Mitsubishi, conducir bien no es solo cumplir una norma, sino que un conductor sea consciente, respetuoso, empático, y es por eso que esta campaña pone el foco donde realmente importa. Estamos hablando de algo que es muy real, es una decisión que puede salvar vidas (...) Cuando alguien invade un carril de emergencia, no solamente estamos hablando de una infracción. Puede retrasar una ambulancia o una grúa, es decir, puede impedir que alguien salve una vida”, expresó.

En abril del 2025, este Diario presentó 1.000 papeletas ciudadanas a la Sutran gracias al registro audiovisual que recibimos de los lectores. Nuestra meta este verano es superar esta cifra y ustedes son nuestros aliados para lograrla.

¿Cómo puedes sumarte a la campaña?

Para presentar más denuncias a la Sutran, necesitamos tus videos de vehículos que invadan las bermas de la Panamericana Sur. Puedes acceder a nuestro número 937-714-189 a través de este enlace: https://wa.me/51937714189.

¿Qué pasos debes seguir para enviar tus reportes?

Envíanos videos de los vehículos invadiendo la berma de la Panamericana Sur. La placa debe notarse con claridad. Agradeceremos mucho que compartas los videos activando la opción de envío en HD.

Menciona los siguientes datos : fecha, hora y ubicación (km. y distrito de preferencia) en los que observaste al vehículo. Indícanos también en qué sentido de la Panamericana Sur viajaba esta unidad.

Guarda nuestro número en tus contactos para que lo encuentres fácilmente

Recuerda que las vías auxiliares pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, es importante que permanezcan libres para que el personal de rescate atienda rápidamente cualquier emergencia.

Los colectivos a Mala y Cañete son algunos de los vehículos que más invaden la auxiliar. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

Usarlas de forma indebida significa cometer la falta G11 del Reglamento Nacional de Tránsito, infracción grave que se sanciona con una multa del 8% de una UIT y la pérdida de 20 puntos en el carnet de conducir.

La campaña #NoTePases busca generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas. Por eso, tu apoyo es importante para construir un sistema de tránsito más seguro y responsable.

¿Cómo denunciar a través de la plataforma web de la Sutran?

En el 2025, entregamos presencialmente las papeletas impresas en las oficinas de Sutran. Este año, realizamos el envío de información mediante la plataforma web ‘Denuncia Servicios Fiscalizados-Sutran’.

Denuncia a través del portal web

“Tiene como finalidad canalizar las denuncias formuladas por la ciudadanía respecto de presuntas infracciones en materia de transporte y tránsito terrestre, sin necesidad de que los denunciantes acudan de manera presencial a las oficinas de la entidad. Se evita que hagan largas colas. Asimismo, permite contar con un registro único y ordenado de las denuncias recibidas, facilitando su seguimiento, contribuyendo a una atención más efectiva, oportuna y transparente por parte de la Sutran“, mencionó Diter Torres, subgerente de Fiscalización de Tránsito de la Sutran.

“A través de esta plataforma pueden denunciar desde cualquier lugar, a través de un celular o una computadora”, agregó.

La web recibe denuncias de los ciudadanos las 24 horas. El denunciante debe seguir estos pasos:

Colocar sus datos personales, que la Sutran mantendrá en reserva, o presentarlos de forma anónima

Colocar un correo electrónico, donde será informado sobre el proceso.

Luego, debe describir detalladamente la falta observada, mencionando placa de rodaje del vehículo, la fecha y hora en la que cometió la infracción, el km de la Panamericana sur en el que ingresó de forma indebida a la berma y el sentido de la carretera en el que viajaba.

Finalmente, adjuntar un video que contenga la fecha y hora como evidencia de la acción indebida.

¿Cuánto puede tardar una denuncia en convertirse en una multa efectiva?

Los videos y los datos requeridos representan una información sólida que permite certificar la falta. Torres dijo que, una vez que Sutran reciba la información a través de la denuncia en línea, iniciará un proceso para determinar si la acción configura una infracción administrativa.