Por José Cayetano Chávez

¡Tus denuncias sí sirven! Gracias a tus reportes a nuestro WhatsApp 937-714-189, hemos presentado a la Sutran las primeras 200 papeletas ciudadanas contra los invasores del carril de emergencias de la Panamericana Sur, que serán convertidas en multas efectivas para estos infractores al volante.

Panamericana Sur: El Comercio entrega las primeras 200 denuncias ciudadanas contra invasores de la auxiliar
