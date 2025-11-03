José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Panamericana Sur: ¿Es legal que Rutas de Lima haya retomado el cobro de peajes?
Ayer inició un nuevo capítulo en la situación de los peajes de la Panamericana Sur cuando Rutas de Lima (RDL) reanudó el cobro en las casetas de Villa y Punta Negra. Esto ocurrió cuatro días después de que el Poder Judicial declarara fundada en parte una demanda de habeas corpus presentada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, la cual alegaba la vulneración del derecho constitucional al libre tránsito, al no existir vías alternas para los conductores en el tramo concesionado.

