La Panamericana Sur es utilizada a diario por familias que desean llegar a los balnearios del sur chico para disfrutar un agradable momento. Otros circulan por ella para llegar hacia diferentes puntos de la ciudad. Ningún motivo es excusa para invadir la vías de emergencia de esta carretera, que deben permanecer libres para que el personal de rescate atienda raudamente cualquier imprevisto.

Sin embargo, muchos conductores imprudentes hacen caso omiso a esta obligación. Solo en los días de Año Nuevo, un equipo de la campaña #NotePases de El Comercio recorrió la Panamericana Sur y captó a 110 unidades utilizando la vía auxiliar imprudentemente en 5 puntos de la carretera.

Luego, con el apoyo de Mapfre, habilitamos el WhatsApp 937-714-189 para recibir videos de los lectores. Gracias a esta evidencia, hemos determinado los día de la semana y horarios donde ocurre la mayor cantidad de usos indebidos de las vías auxiliares.

Los días y horarios al detalle

El 85% de invasiones de las vías auxiliares de la Panamericana Sur reportadas al número de #NoTePases ocurrieron los fines de semana , días en los que las familias acudieron a casas de playa y balnearios del sur a disfrutar del verano.

Los viernes, la mayor cantidad de ingresos indebidos al carril de emergencia ocurre entre las 4pm y 7pm. Este lapso coincide con el final de la jornada laboral de la semana y, por lo tanto, la llegada de familias a casas en el sur chico para pasar el resto del fin de semana.

Los sábados no están exentos del uso irresponsable de la berma. Entre las 7 am y 10:30 am, también se observó estos casos por parte de familias que optan por viajar el sábado por la mañana y evitar la congestión vehicular de los viernes.

Finalmente, los domingos se observa el mayor número de invasiones de las vías auxiliares. Este día es utilizado para el retorno de vehículos luego del término del fin de semana.

Entre la 1pm y 2pm, se observa a las primeras unidades que regresan hacia Lima Metropolitana. Luego, desde las 4pm en adelante, la afluencia de unidades incremente en la Panamericana Sur. Debido a las aglomeraciones, conductores irresponsables ingresan a la vía de emergencia para adelantar a otros.

Entre las 6 y 9 de la noche es el lapso de mayor congestión en la carretera. Los vehículos pueden avanzar a velocidades de entre 5 km/h hasta 25 km/h en las largas colas que se forman entre el km 50 y el km 19, donde se encuentra el peaje de Villa .

Nuestros lectores como aliados mediante WhatsApp

El Comercio habilitó el número de WhatsApp 937-714-189, una herramienta para que los ciudadanos tengan un rol protagónico, permitiéndoles reportar infracciones graves con fotos y videos de vehículos que invaden la vía auxiliar de la Panamericana. Esta evidencia se transformará en sanciones efectivas a través del sistema de papeletas ciudadanas.

Con el apoyo de Mapfre, este número continuará recibiendo denuncias ciudadanas con videos. Próximamente, se ampliará la cobertura a más zonas de Lima y se recibirán reportes de otras infracciones de tránsito.

¿Qué pasos debes seguir para enviar tus reportes?

Envíanos videos de los vehículos invadiendo la auxiliar de la Panamericana Sur. La placa debe notarse con claridad. Agradeceremos que compartas los videos en HD.

Menciona los siguientes datos: fecha, hora y ubicación (km. y distrito de preferencia) en los que se observó el vehículo. Indícanos también en qué sentido de la Panamericana Sur viajaba esta unidad.

Además de videos e imágenes de los vehículos invadiendo la auxiliar de la Panamericana Sur, uno de los datos que incluimos es el nombre del propietario de la unidad.

Desde su inicio en 2018, la campaña #NoTePases ha trabajado incansablemente para fomentar un tránsito más seguro y responsable.

¿Qué sanción puedes recibir si usas indebidamente la vía auxiliar?

‘Bermas’ es el nombre técnico de las vías auxiliares. Invadirlas implica cometer la falta G11 del Reglamento Nacional de Tránsito, infracción grave que se sanciona con una multa de 8% de una UIT (428 soles según su valor en el 2025) y la pérdida de 20 puntos en el carnet de conducir.

Es importante que las vías auxiliares permanezcan libres para que el personal de rescate atienda raudamente cualquier imprevisto. Invadirlas no solo impide la solución de una urgencia: puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.