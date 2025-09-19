José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Puente Mamacona lleva 10 años sin reponerse: a tres meses del verano, cómo su reposición podría mejorar el tráfico y la evacuación de emergencias
La temporada de verano se acerca y con ella las familias deciden salir de Lima Metropolitana. Uno de los destinos favoritos es el sur chico, sobre todo los fines de semana. Al pasar por Lurín, los conductores enfrentan una dificultad a la altura del kilómetro 25,9 de la Panamericana Sur debido a que el acceso vehicular por el puente Conchán continúa cerrado desde marzo. Esta situación trae a la memoria el puente Mamacona, que desapareció del distrito en el 2014 luego de la imprudencia del conductor de un camión.

