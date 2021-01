Conforme a los criterios de Saber más

El médico infectólogo Ciro Maguiña, recién recuperado del coronavirus, declaró en una reciente entrevista que utilizó la ivermectina durante su tratamiento de recuperación frente al virus. Por su parte, el Colegio Médico del Perú afirmó que esta era una opinión desde su experiencia personal. Conversamos con un especialista sobre el tema.

“Si bien él [Ciro Maguiña] tiene una representatividad [en el gremio de médicos], él ha hablado a título personal”, señaló el doctor Alfredo Celis, vocero del Colegio Médico del Perú (CMP) sobre las declaraciones del vicedecano de la institución, Ciro Maguiña.

Maguiña declaró que, como parte de su tratamiento, usó la ivermectina por cinco días. “Es algo que siempre he recomendado, cuando se usa oportunamente. Tiene base científica; eso más vitamina D, Zinc y paracetamol. Es una de las pocas cosas que funciona en los primeros días”, dijo el médico a ATV.

Al inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud autorizó el uso de medicamentos como la ivermectina para combatir el coronavirus.

Sin embargo, hasta la fecha no hay estudios médicos oficiales que comprueban la efectividad de la ivermectina, un antiparasitario, frente al coronavirus.

“Al comienzo de la pandemia, se descubrió que muchos medicamentos antiguos, entre ellos la ivermectina, inhibían el virus. En segundo lugar, en muchas partes del mundo se usaban millones de dosis de esa medicina para tratar muchas enfermedades parasitarias. Con base en toda esa evidencia se evaluó su uso”, dijo Maguiña a El Comercio.

El médico comentó que, en octubre del año pasado, se publicó un informe en el que se indicaba que el medicamento ayudó “a bajar las complicaciones de la enfermedad en los primeros días”.

Sin embargo, especificó que actualmente el uso de la ivermectina se da en pacientes con bajo riesgo o hasta los cinco primeros días de infección, no para casos de “profilaxis”, o sea para aquellos que deseen utilizarla como prevención.

“Es recomendado para el primer nivel de riesgo, no para profilaxis o uso masivo, eso es mentira. No hay estudios que confirmen su uso de forma preventiva, solo para pacientes iniciales. Para profilaxis hay un estudio en Egipto y uno que se está haciendo en el Perú, pero todavía falta data y por eso no lo recomendamos”, finalizó el vicedecano.

El médico infectólogo Julio Cachay afirmó que el uso de la ivermectina contra el COVID-19 no tiene un respaldo oficial.

“Las evaluaciones de colegas médicos en el Perú y el mundo reportan que, al usar la ivermectina en pacientes con coronavirus, se dan resultados favorables, pero estas son evaluaciones observacionales. En esa situación, se concluye que el uso se da para el paciente con infección asintomática y que sean personas con riesgo y en los primeros cinco días de infección. No es una normativa estándar, es una indicación con evaluaciones observacionales”, declaró Cachay a este Diario.

Cachay asevera que lo que se busca probar en los ensayos clínicos es que la ivermectina bloquea y controla la imperfección del coronavirus. Esa es “la esperanza” de los informes sobre el medicamento.

El infectólogo recuerda que hasta la fecha no hay un medicamento seguro o específico que cure o actúe contra el coronavirus de manera ambulatoria. “Lo que se utiliza es el paracetamol, hidratación, reposo y monitorización con el oxímetro”, dijo Cachay.

El especialista puntualizó que la ivermectina no tiene efectos adversos, y esa es la razón del “auge” de este medicamento. Recalcó que no se ha confirmado su eficacia, pero que hay investigaciones que indican que es un “fármaco con mínimas reacciones adversas”.

Organizaciones como la FDA, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de EsSalud, (IETSI) y la Organización Panamericana de la Salud afirman que la ivermectina, hidroxicloroquina y azitromicina no son medicinas consideradas en el tratamiento contra el coronavirus.

