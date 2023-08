Son cuatro proyectos de decretos legislativos los que presentó la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Esto con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, garantizar la seguridad vial y cerrar brechas digitales al interior del país.

Lazarte solicitó la facultad para incorporar a las empresas que ofrecen servicio de taxi por aplicativo a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Esto las obligaría a inscribirse en Sunarp, contar con RUC, estar domiciliadas en Perú, ser fiscalizados por la Sutran y someterse a un régimen de infracciones y sanciones.

“El Perú es la oveja negra en cuanto a regulación del taxi por aplicaciones. Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y Paraguay regulan este tipo servicio. Estas empresas no están inscritas en Sunarp, no tienen RUC; ante un robo o algo que afecte la vida del pasajero no hay responsabilidad penal de los administradores, solo se culpa al conductor. También es el caso de la aplicación DIDI Moto, que infringió las leyes peruanas al ofrecer taxi en moto”, indicó.

Por otro lado, Lazarte indicó que en país tiene la necesidad de regular también la actividad de delivery, sea en motocicletas o trimotos. Ya que podrán estar en el mergen de la fiscalización de las municipalidades. Además, los conductores están obligados a validar diariamente su identidad.

Asimismo, la ministra indicó que otra iniciativa es el chatarreo obligatorio, que consiste en la modificación del Decreto de Urgencia N° 019-2020, para chatarrear los vehículos que están en depósitos con medidas de ejecución coactiva, debido a que el 50% de estas instalaciones está saturado con unidades bajo esa condición.

Por último, informó sobre un proyecto de ley para promover la innovación tecnológica y la reducción de la brecha de infraestructura y acceso a los servicios de telecomunicaciones, que establezca un marco regulatorio flexible para la conectividad de zonas rurales y urbanas sin servicios, con tecnologías innovadoras y habilite a operadores rurales a prestar servicios móviles, así como habilitar al MTC a incrementar la velocidad de Internet de los proyectos regionales.