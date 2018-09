“Estoy aquí en mi país, el lugar donde me han perjudicado. Me gustaría venir a mi país a jugar. Me siento indignado”. Con esas palabras, Paolo Guerrero mostró su enfado luego de la inspección que el Ministerio Público realizó esta tarde al hotel Swissotel.



El futbolista peruano, que busca su absolución de un castigo por parte del TAS, volvió al hotel en donde él denuncia que se habría contaminado, dando positivo en un control antidopaje. “No puedo efectuar mi profesión”, dijo el 'Depredador, que acudió al hotel acompañado de su abogado Julio García y su madre.

“El 'Profe' (Ricardo Gareca) quiere que me siga preparando, que soy un jugador profesional. Es feo entrenar en las condiciones en las que estoy”, agregó Paolo Guerrero, quien no puede entrenar en su club ni en la selección peruana de fútbol. “Vino la WADA y les dio facilidades, a mí no”, indicó.



El delantero nacional pudo disputar el Mundial Rusia 2018 debido a una medida cautelar otorgada por el Tribunal Federal Suizo; sin embargo, esta fue revocada por la Justicia Común de Suiza. Debido a ello, se encuentra suspendido y no percibe sueldo del Internacional de Porto Alegre.