El papa León XIV bendice a los fieles asistentes a la Nunciatura Apostólica en Jesús María, durante su última noche en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)
El papa León XIV bendice a los fieles asistentes a la Nunciatura Apostólica en Jesús María, durante su última noche en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)
Por Redacción EC

Ya en Lima y al poco tiempo de haber arribado a la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV salió por el balcón principal para conversar por última vez con la gran cantidad de asistentes, a quienes no dudó en saludar y dedicar una “bendición especial” para enfermos, ancianos y jóvenes.

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