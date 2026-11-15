Ya en Lima y al poco tiempo de haber arribado a la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV salió por el balcón principal para conversar por última vez con la gran cantidad de asistentes, a quienes no dudó en saludar y dedicar una “bendición especial” para enfermos, ancianos y jóvenes.

El Santo Padre llegó poco antes de las 9:30 p. m. a la residencia vinculada a la representación diplomática peruana ante el Vaticano, en Jesús María, rodeado de la comitiva que lo acompañó desde la Base Aérea N° 8 en el Callao.

#EnVivo Papa León XIV se dirige a los fieles católicos reunidos en los exteriores de la Nunciatura Apostólica: Me alegra mucho de encontrar a todos ustedes aquí Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/gkSaB1PtkG — Canal N (@canalN_) November 16, 2026

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Durante el recorrido hasta la Nunciatura, miles de personas acudieron a las cercanías del trayecto en busca de ver al Sumo Pontífice dentro del vehículo que lo trasladaba.

De hecho, alrededor de la residencia papal ya se encontraban otros cientos de asistentes que se hicieron presentes a la espera de un saludo del Papa en la que es su última noche en territorio peruano.

Bendición especial a enfermos, ancianos y jóvenes

Cerca de 10 minutos tras haber llegado a la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV salió por el balcón de la residencia para -una vez superados problemas técnicos con el audio- y expresar su agradecimiento a los asistentes.

El papa saluda a los fieles desde el balcón principal de la Nunciatura Apostólica en Jesús María, durante su última noche en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)

“Me alegro mucho de encontrar a ustedes aquí, gracias de nuevo por esta acogida. Qué hermoso es ser discípulo misionero, dar la vida a Jesucristo, proclamar la buena nueva del evangelio y ustedes, con su presencia, están diciendo que también quieren estar unidos en la Iglesia, unidos por Cristo”, señaló el Santo Padre en un inicio.

“Vamos a bendecir a todos. Una bendición especial para los enfermos, para los ancianos y una oración especial para los jóvenes. Ustedes son señal de esperanza, no pierdan la esperanza, crean en sí mismos, crean en el Perú, crean en Jesucristo siempre”, continuó en su saludo.

A continuación, el Sumo Pontífice pidió a los presentes mostrar sus cruces, rosarios y demás objetos religiosos para continuar con su bendición desde la residencia apostólica en Jesús María.

El papa León XIV se despide de los fieles asistentes a la Nunciatura Apostólica en Jesús María, durante su última noche en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)

“¡Que viva Cristo! ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva la Iglesia católica!“, concluyó antes de despedir a los asistentes.

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El papa León XIV aseguró este viernes 13 de noviembre que está "superando" sus problemas de salud semanas después de ser operado de un cáncer al pulmón, en una misa celebrada bajo un sol ardiente en Chiclayo, en el norte de Perú, donde fue obispo por cerca de ocho años. (AFP)

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