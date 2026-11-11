Alrededor de tres millones de personas salieron a las calles de Lima para brindar una multitudinaria bienvenida al papa León XIV en el inicio de su visita oficial al Perú, informó Vatican News a través de sus redes sociales.

La masiva movilización ciudadana abarcó todo el recorrido comprendido desde el aeropuerto internacional ubicado en el Callao hasta el Centro Histórico de Lima; donde fue recibido por la presidenta de la república, Keiko Fujimori.

El regreso de León XIV era el momento que todos los peruanos esperaban con ansias, después de que fuera elegido el año pasado como líder de la Iglesia católica y de que, desde el balcón de la plaza de San Pedro, en el Vaticano, enviara un afectuoso saludo a Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años

Unos 3 millones de personas tomaron las calles de Lima para dar la bienvenida al #PapaLeónXIV. Desde el aeropuerto de Callao hasta el centro, la multitud llenó balcones y tejados. El Pontífice se emocionó al cantar el himno peruano. https://t.co/RqdkKBKI4w https://t.co/f2S3powDUK — Vatican News (@vaticannews_es) November 12, 2026

Con la histórica matrícula vaticana SCV 1 (Status Civitatis Vaticanae), el papamóvil traslada a León XIV ante miles de fieles, quienes capturaron con sus celulares fotos y videos (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

En medio de muestras de afecto y entusiasmo de los vecinos apostados en la ruta con banderas peruanas y del Vaticano, el papa León XIV saludó a los fieles que aguardaban su paso durante el trayecto, correspondiendo así a las expresiones de bienvenida en este primer tramo de su recorrido.

Asimismo, el medio vaticano señaló el gran entusiamo que embargó al Sumo Pontífice, al cantar las estrofas del himno nacional.

“El Pontífice se emocionó al cantar el himno peruano.”, agregó.

Durante los próximos días, León XIV realizará actividades en Chiclayo, Pucallpa y Cusco; donde los fieles también se darán cita para acompañarlo en su recorrido pastoral y participar en los encuentros oficiales.

El programa oficial contempla seis días de actividades en los que el pontífice se reunirá con autoridades, representantes religiosos, universitarios y comunidades locales, además de participar en celebraciones que congregarán a fieles en distintas regiones.

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