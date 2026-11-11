FOTOS:REDACCIÓN EC
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Por Redacción EC

Alrededor de tres millones de personas salieron a las calles de Lima para brindar una multitudinaria bienvenida al papa León XIV en el inicio de su visita oficial al Perú, informó Vatican News a través de sus redes sociales.

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