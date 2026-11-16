El papa León XIV emprendió este lunes 16 de noviembre su viaje de regreso al Vaticano, poniendo fin a su gira apostólica por Sudamérica, que comprendió visitas a Uruguay, Argentina y Perú. A las 2 p.m. aproximadamente, el avión abandonó suelo peruano y partió rumbo a Roma.

El avión que traslada al pontífice partió desde el el Grupo Aéreo N°8, luego de la misa oficial y ceremonia de despedida en la Base Aérea Las Palmas en el distrito limeño de Surco.

Durante estos once días, León XIV recorrió distintas ciudades y sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia, jóvenes, comunidades religiosas y poblaciones vulnerables.

En el Perú, donde llegó el 11 de noviembre, el pontífice cumplió una agenda particularmente intensa, con actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Sus jornadas estuvieron marcadas por celebraciones eucarísticas, encuentros pastorales, visitas a comunidades y mensajes centrados en la fe, la reconciliación, la justicia social y la defensa de los más necesitados.

El papa León XIV en camino al avión comercial con el cual deja al Perú tras sus cinco días de visita. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)

De vuelta a casa

Uno de los momentos más significativos de su recorrido fue su retorno a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo y con la que mantiene un vínculo especial.

Papa León XIV muestra su lado más chalaco al grito de un emotivo “¡Chim Pum Callao!” https://t.co/DUhbKB08KJ — El Comercio (@elcomercio_peru) November 16, 2026

También visitó Cusco y Pucallpa, donde dirigió mensajes a los fieles y a representantes de los pueblos amazónicos, a quienes expresó su preocupación por las amenazas contra el medioambiente y las comunidades originarias.

El papa León XIV en camino al avión comercial con el cual deja al Perú tras sus cinco días de visita. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)

El papa León XIV en camino al avión comercial con el cual deja al Perú tras sus cinco días de visita. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)

Su última misa en Perú

Antes de abandonar el país, León XIV visitó una casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y posteriormente presidió su última misa en territorio peruano, celebrada en Las Palmas.

Durante su homilía, el papa agradeció la acogida recibida y destacó el legado de Santo Toribio de Mogrovejo, al que presentó como ejemplo de entrega pastoral y servicio a las poblaciones indígenas.

En su mensaje de despedida, dejó una exhortación a los peruanos para continuar difundiendo el Evangelio, más allá de la conclusión de su visita apostólica.

🇵🇪 El papa León XIV ofreció la mañana de este lunes 16 de noviembre su último balconazo durante su visita al Perú. Desde la Nunciatura Apostólica, donde pasó su última noche en el país, el Pontífice dedicó unas palabras de agradecimiento a los fieles que llegaron hasta el lugar y compartió con ellos una bendición antes de continuar con sus actividades de despedida. — El Comercio (@elcomercio_peru) November 16, 2026

“ Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa. Recordemos que al final de cada misa somos enviados a evangelizar. Por eso, vayan y anuncien al Dios verdadero. Den testimonio de lo que han visto y oído, que nadie se quede sin conocer esta buena noticia ”, expresó.

Asimismo, dedicó unas palabras especiales al pueblo peruano, al que aseguró que llevará siempre consigo. “Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo ”, manifestó.

Dueño de una fortaleza divina

La visita apostólica tuvo lugar pocas semanas después de que León XIV fuera sometido a una intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli de Roma, el pasado 13 de octubre, para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar.

El cirujano que lo intervino también había señalado que el pontífice se encontraba en condiciones de afrontar los desplazamientos previstos.

El Santo Padre tiene previsto arribar a Roma este martes 17 de noviembre, tras concluir un recorrido de once días por tres países sudamericanos.