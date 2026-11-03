El papa León XIV, escoltado por el cardenal Baldassare Reina, llega para celebrar una misa con motivo de la festividad de Todos los Difuntos en el cementerio del Verano, en Roma, el 2 de noviembre de 2026. (Foto de Yara Nardi / POOL / AFP)
El papa León XIV, escoltado por el cardenal Baldassare Reina, llega para celebrar una misa con motivo de la festividad de Todos los Difuntos en el cementerio del Verano, en Roma, el 2 de noviembre de 2026. (Foto de Yara Nardi / POOL / AFP)
Por Redacción EC

En conferencia de prensa, el Arzobispado de Lima indicó que desde este lunes 9 de noviembre se podrán adquirir de forma gratuita, las entradas para el encuentro entre el papa León XIV y los jóvenes del Perú. Este evento tendrá un aforo para 51 mil personas en el Estadio Nacional.

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