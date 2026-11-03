En conferencia de prensa, el Arzobispado de Lima indicó que desde este lunes 9 de noviembre se podrán adquirir de forma gratuita, las entradas para el encuentro entre el papa León XIV y los jóvenes del Perú. Este evento tendrá un aforo para 51 mil personas en el Estadio Nacional.

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket y serán personales, gratuitas e intransferibles. Cabe señalar que el encuentro está dirigido exclusivamente a jóvenes de entre 16 y 35 años. Los menores deberán gestionar su ingreso mediante un adulto responsable. Las puertas del Estadio Nacional abrirán desde las 11 a.m.

El Estadio Nacional será sede del encuentro con el papa León XIV el 12 de noviembre. (Foto: Andina)

El seminarista Marcos Gallardo sostuvo que estará habilitado el 99 % de las puertas del Estadio Nacional para facilitar el ingreso de los miles de jóvenes que participarán en esta actividad.

Agenda del papa en Perú

• Miércoles 11 de noviembre:

Llegada a Lima y recepción oficial en la Base Aeronaval del Callao.

Ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno (participación del Coro Nacional de Niños).

Encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

• Jueves 12 de noviembre:

Vigilia con jóvenes en el Estadio Monumental.

Encuentro con el clero local.

• Viernes 13 de noviembre:

Traslado a Chiclayo y misa multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel (Lambayeque), con acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional.

• Sábado 14 de noviembre:

Actividades pastorales y continuidad del recorrido por Lambayeque y Cajamarca.

• Domingo 15 de noviembre:

Encuentro con fieles en Sacsayhuamán (Cusco).

Viaje a Pucallpa para un encuentro con misioneros, pueblos amazónicos y una misa especial (con espectáculos del Coro Nacional de Niños y Ballet Folclórico).

• Lunes 16 de noviembre:

Retorno a Lima y misa de despedida / multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas (con presencia confirmada del Señor de los Milagros).

• Martes 17 de noviembre:

Fin de la visita apostólica y partida rumbo a Roma.