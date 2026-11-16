El papa León XIV otorgó una misa ante millones de fieles en la Base Aérea Las Palmas.
El papa León XIV otorgó una misa ante millones de fieles en la Base Aérea Las Palmas.
Por Redacción EC

El papa León XIV se despidió del Perú con un llamado a continuar la misión evangelizadora y llevar el mensaje de Jesucristo a todos los rincones del país.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?