El papa León XIV se despidió del Perú con un llamado a continuar la misión evangelizadora y llevar el mensaje de Jesucristo a todos los rincones del país.

Durante la homilía celebrada en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, el pontífice agradeció la hospitalidad de los peruanos y destacó el testimonio de fe de quienes participaron en su encuentro de despedida.

“Queridos hermanos y hermanas, mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa. Recordemos que al final de cada misa somos enviados a evangelizar. Por eso, vayan y anuncien al Dios verdadero. Den testimonio de lo que han visto y oído, que nadie se quede sin conocer esta buena noticia ”, expresó.

León XIV sostuvo que la presencia de los fieles reunidos alrededor del papa constituye una muestra de que Jesucristo vive en su Iglesia y continúa congregando a su pueblo. En ese sentido, pidió que ese testimonio siga dando frutos en el Perú y recordó que la misión de la Iglesia consiste en prolongar la obra de Cristo, cuyo poder es distinto al de los poderes mundanos.

El recuerdo de Santo Toribio de Mogrovejo

Durante su homilía, el pontífice también evocó la figura de Santo Toribio de Mogrovejo, a quien presentó como un ejemplo de entrega pastoral y compromiso con las poblaciones más vulnerables.

Recordó que el santo recorrió cientos de kilómetros a pie por el territorio peruano para encontrarse con los pueblos indígenas, aprender sus lenguas y comprender sus creencias, con el propósito de reconocer la obra del Espíritu Santo en sus comunidades.

Papa León XIV muestra su lado más chalaco al grito de un emotivo “¡Chim Pum Callao!” https://t.co/DUhbKB08KJ — El Comercio (@elcomercio_peru) November 16, 2026

Asimismo, destacó su preocupación por los más necesitados y su labor en favor de los indígenas, a quienes consideraba una prioridad de su ministerio. León XIV recordó que Santo Toribio destinaba buena parte de sus recursos a la fundación de hospitales y también elaboraba documentos con observaciones y reclamos dirigidos al rey para denunciar las injusticias que afectaban a estas poblaciones.

El papa resaltó, además, que el arzobispo de Lima comprendió que la dulzura era el camino para anunciar la fe cristiana y que su labor pastoral debía caracterizarse por la acogida de todos, sin excluir a nadie.

“El pueblo peruano también es mi pueblo”

En otro momento de su mensaje, León XIV aseguró que llevará consigo al pueblo peruano al concluir su visita apostólica.

“Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo” , manifestó.

El santo padre invitó a los fieles a mantener una relación cercana con Dios y permitir que la fe se traduzca en el reconocimiento, el amor y el servicio hacia los demás.