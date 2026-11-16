La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas no estuvo exenta de fallas que generaron incomodidad y reclamos de los asistentes. Durante la celebración, un grupo importante de personas se retiró del recinto por la puerta 11 durante el inicio e la ceremonia debido a que en este sector no contaban con equipos de sonido ni pantallas encendidas para seguir la ceremonia religiosa.

Según pudo confirmar El Comercio, los fieles que se encontraban en esta zona manifestaron su malestar al no poder escuchar las palabras del Santo Padre ni observar el desarrollo de la misa. Ante esta situación, muchos optaron por abandonar las instalaciones.

Asistentes abandonaron la misa del papa León XIV en Las Palmas por falta de sonido y pantallas en la puerta 11 de la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Alejandra Garboza / EC)

Asimismo, las personas señalaron que llegaron desde la madrugada y permanecieron durante varias horas en largas filas para ingresar al recinto, por lo que consideraron mala gestión por no tener las condiciones necesarias para seguir la misa del papa León XIV.

Asistentes abandonaron la misa del papa León XIV en Las Palmas por falta de sonido y pantallas en la puerta 11 de la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Alejandra Garboza / EC)

Cabe destacar que, pese a estos inconvenientes, la ceremonia se realizó sin retrasos. Además, esta visita apostólica llevó al Sumo Pontífice a reencontrarse con distintas comunidades del país.

La masiva concurrencia también generó dificultades en los accesos a la Base Aérea Las Palmas. En medio de la aglomeración y la presión de las personas que buscaban ingresar al recinto, un grupo de asistentes terminó derribando la puerta 3, lo que ocasionó inconvenientes y momentos de tensión.

Asistentes abandonaron la misa del papa León XIV en Las Palmas por falta de sonido y pantallas en la puerta 11 de la Base Aérea Las Palmas. (Foto: César Bueno / EC)

El papa León XIV visitó diversas ciudades de Perú

Durante su recorrido, el Sumo Pontífice visitó Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, donde participó en encuentros religiosos y actividades con representantes de diversas regiones.

Papa León XIV: Más de un millón de fieles se congregaron en la Base Aérea Las Palmas para participar en la última misa del Santo Padre en Peru ( Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec)

Su paso por el Perú estuvo acompañado de multitudinarias muestras de cariño, encuentros con jóvenes, autoridades, religiosos y representantes de los pueblos amazónicos. Cada jornada permitió al Santo Padre acercarse a las distintas realidades culturales y sociales del país.