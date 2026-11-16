La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas no estuvo exenta de fallas que generaron incomodidad y reclamos de los asistentes. Durante la celebración, un grupo importante de personas se retiró del recinto por la puerta 11 durante el inicio e la ceremonia debido a que en este sector no contaban con equipos de sonido ni pantallas encendidas para seguir la ceremonia religiosa.
La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas no estuvo exenta de fallas que generaron incomodidad y reclamos de los asistentes. Durante la celebración, un grupo importante de personas se retiró del recinto por la puerta 11 durante el inicio e la ceremonia debido a que en este sector no contaban con equipos de sonido ni pantallas encendidas para seguir la ceremonia religiosa.
Según pudo confirmar El Comercio, los fieles que se encontraban en esta zona manifestaron su malestar al no poder escuchar las palabras delSanto Padre ni observar el desarrollo de la misa. Ante esta situación, muchos optaron por abandonar las instalaciones.
Asimismo, las personas señalaron que llegaron desde la madrugada y permanecieron durante varias horas en largas filas para ingresar al recinto, por lo que consideraron mala gestión por no tener las condiciones necesarias para seguir la misa del papa León XIV.
Cabe destacar que, pese a estos inconvenientes, la ceremonia se realizó sin retrasos. Además, esta visita apostólica llevó al Sumo Pontífice a reencontrarse con distintas comunidades del país.
La masiva concurrencia también generó dificultades en los accesos a la Base Aérea Las Palmas. En medio de la aglomeración y la presión de las personas que buscaban ingresar al recinto, un grupo de asistentes terminó derribando la puerta 3, lo que ocasionó inconvenientes y momentos de tensión.
El papa León XIV visitó diversas ciudades de Perú
Durante su recorrido, el Sumo Pontífice visitó Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, donde participó en encuentros religiosos y actividades con representantes de diversas regiones.
Su paso por el Perú estuvo acompañado de multitudinarias muestras de cariño, encuentros con jóvenes, autoridades, religiosos y representantes de los pueblos amazónicos. Cada jornada permitió al Santo Padre acercarse a las distintas realidades culturales y sociales del país.
Problemas en ceremonia en Las Palmas. Muchas personas abandonan ceremonia del papa León XIV porque no funcionaban pantallas y por fallas en el audio. (Video: Carlos Gonzales / El Comercio)