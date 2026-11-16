Asistentes abandonaron la misa del papa León XIV en Las Palmas por falta de sonido y pantallas en la puerta 11 de la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Cesar Bueno@photo.gec)
Asistentes abandonaron la misa del papa León XIV en Las Palmas por falta de sonido y pantallas en la puerta 11 de la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Cesar Bueno@photo.gec)
Por Redacción EC

La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas no estuvo exenta de fallas que generaron incomodidad y reclamos de los asistentes. Durante la celebración, un grupo importante de personas se retiró del recinto por la puerta 11 durante el inicio e la ceremonia debido a que en este sector no contaban con equipos de sonido ni pantallas encendidas para seguir la ceremonia religiosa.

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