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Resumen

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¿Quieres ver al papa León XIV en el Estadio Nacional? Conoce AQUÍ cómo obtener boletos gratis | Foto: Andina
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Por Abby Ardiles

La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV ha finalizado. Luego de meses de espera, el sumo pontífice aterrizó en la Base Aérea del Callao, tras su recorrido por Uruguay y Argentina. Durante seis días, visitará seis ciudades peruanas y participará en una serie de actividades oficiales, públicas y privadas, que le permitirán reencontrarse con la población del país donde desarrolló gran parte de su labor misionera.

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