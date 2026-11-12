La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV ha finalizado. Luego de meses de espera, el sumo pontífice aterrizó en la Base Aérea del Callao, tras su recorrido por Uruguay y Argentina. Durante seis días, visitará seis ciudades peruanas y participará en una serie de actividades oficiales, públicas y privadas, que le permitirán reencontrarse con la población del país donde desarrolló gran parte de su labor misionera.

Robert Prevost retorna al Perú después de tres años desde que viajó a Roma, Italia. Entre las actividades previstas en Lima figuran una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas y una vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional, que congregará a 52.000 asistentes.

El encuentro con los jóvenes está programado para el jueves 12 de noviembre, de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Sin embargo, las puertas del recinto estarán habilitadas desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., horario en el que se cerrarán los accesos y no se permitirá el ingreso de personas ajenas a la organización.

Papa León XIV en Lima: conoce las calles que serán cerradas por la vigilia del 12 de noviembre. (Foto: Municipalidad de Lima)

De esta manera, los asistentes dispondrán de seis horas para ingresar al estadio. Entre las 5:00 p.m. y las 6:00 p.m., las vías de acceso deberán permanecer despejadas para permitir el desplazamiento del papa León XIV y su comitiva.

Las entradas estuvieron disponibles desde las 11:00 a.m. del lunes 9 de noviembre, a través de la plataforma oficial de Teleticket. La inscripción estuvo dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años, quienes podían registrarse para obtener un cupo.

En el caso de los menores de edad, será obligatorio asistir acompañados de un adulto responsable. Para realizar la inscripción, este último deberá ingresar a la plataforma, buscar el evento denominado “Vigilia de los jóvenes con el Papa León XIV” y seleccionar la opción correspondiente a menores de edad. Una vez completados los datos solicitados, el sistema generará las entradas tanto para el adolescente como para su acompañante.

Adicionalmente, será necesario descargar una declaración jurada de autorización, que deberá contar con la firma simple de los padres o tutores del menor.

El día del evento, todos los asistentes deberán presentarse en la puerta asignada con su entrada y documento de identidad en físico. Los menores de edad también deberán portar la declaración jurada firmada. Cabe precisar que las entradas son personales e intransferibles.

Accesos y restricciones vehiculares

Como parte del plan operativo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó un mapa de accesos y restricciones viales para organizar el desplazamiento de los asistentes en los alrededores del Estadio Nacional. Los cortes de tránsito comenzarán a las 10:00 a.m. del jueves 12 de noviembre.

El recinto contará con cuatro puertas habilitadas para el ingreso de las 52.000 personas previstas. No obstante, los controles de seguridad comenzarán antes de llegar a estos accesos, mediante puntos de verificación instalados en las principales intersecciones cercanas al estadio.

Estos estarán ubicados en los cruces de la avenida 28 de Julio con Paseo de la República; Bausate y Meza con Paseo de la República; Madre de Dios con Paseo de la República; Madre de Dios con Petit Thouars; Saco Oliveros con Petit Thouars; y Manuel Corpancho con Petit Thouars. Asimismo, las avenidas José Díaz y Madre de Dios, además de un tramo de Paseo de la República, funcionarán como vías internas para facilitar el desplazamiento peatonal hacia el recinto.

Mapa de la MML sobre accesos a la vigilia en el Estadio Nacional. Foto: MML

El Estadio Nacional tendrá una distribución de 40.000 asistentes en las tribunas y otros 12.000 en el campo. Para facilitar el ingreso, el recinto estará dividido en sectores con puertas asignadas. En la tribuna occidente, las zonas baja, intermedia y alta tendrán acceso por las puertas 1 y 8; 2 y 7; y 3 y 6, respectivamente. En oriente, los ingresos estarán habilitados por las puertas 21 y 24 para la zona baja; 19 y 26 para la intermedia; y 20 y 25 para la alta.

Puertas de acceso según Teleticket.

Por su parte, los asistentes a la tribuna norte podrán ingresar por las puertas 10, 11, 12, 15, 16 y 17, mientras que quienes se ubiquen en la tribuna sur deberán utilizar las puertas 28, 29, 30, 31, 32 y 33. En el campo, los accesos estarán distribuidos de la siguiente manera: puerta 9 para el campo 1, puerta 18 para el campo 2, puerta 34 para el campo 3 y puerta 27 para el campo 4. Los asistentes deberán verificar el sector indicado en sus entradas antes de dirigirse al recinto.

Respecto a las restricciones vehiculares, el operativo comprenderá sectores de las avenidas 28 de Julio y Petit Thouars, así como las calles Enrique Palacios y José Gálvez, ubicadas en las inmediaciones de la tribuna sur del estadio.

Con la finalidad de mantener despejadas las rutas destinadas al desplazamiento de ambulancias, unidades policiales y vehículos de la organización, se establecerá un perímetro de aproximadamente tres cuadras alrededor del recinto donde estará prohibido estacionar vehículos.

En materia de atención médica, al menos 16 ambulancias permanecerán operativas en las inmediaciones del Estadio Nacional para responder ante posibles emergencias durante la jornada.

Visita del papa León XIV: el cronograma completo y oficial de las misas y encuentros en el Perú | Foto: EFE

Según información proporcionada por un vocero de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), el despliegue también comprenderá a 850 profesionales de la salud, 50 brigadas de búsqueda activa y voluntarios de la asociación Amigos de León, quienes estarán equipados con mochilas de emergencia.

Transporte público y salida de los asistentes

Durante su segundo día en el Perú, el papa León XIV sostendrá uno de los encuentros más concurridos de su agenda en Lima. Además del despliegue sanitario, las autoridades han previsto medidas de seguridad, vigilancia policial y servicios de transporte público para facilitar la llegada y salida de los participantes.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los corredores Azul y Morado estarán disponibles como alternativas de movilización hacia el Estadio Nacional, al igual que los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano.

Este último sistema contará con buses adicionales que se incorporarán al servicio desde la estación Estadio Nacional para atender la demanda de pasajeros durante el ingreso y la salida de los asistentes.

📍 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥: podrás utilizar los corredores Azul y Morado, además de las servicios del Metropolitano, a través de la estación Estadio Nacional. También se han identificado paraderos autorizados y zonas de estacionamiento para buses. https://t.co/gqi9roM80p — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 7, 2026

También se ha previsto la disponibilidad de unidades de transporte público en Paseo de la República, la avenida Isabel La Católica y Bausate y Meza, con rutas de retorno hacia Miraflores, Santiago de Surco, Ate y Villa El Salvador.

Para el retorno, las personas que se dirijan hacia Ate deberán desplazarse hacia la avenida Bausate y Meza. En cambio, quienes tengan como destino Miraflores, Santiago de Surco o Villa El Salvador deberán dirigirse hacia la avenida Isabel La Católica.

De acuerdo con la MML, la salida de los asistentes del Estadio Nacional comenzará a las 8:00 p.m., una vez que el papa León XIV se haya retirado del recinto. La comuna metropolitana estará a cargo de coordinar la evacuación ordenada de los participantes.

La vigilia estará dirigida a jóvenes de todo el país, sin distinción de comunidad, religión o parroquia, siempre que cumplan con los requisitos de inscripción y acceso establecidos por la organización.