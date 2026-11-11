Por Redacción EC

Más de 11 kilómetros de fe y esperanza marcaron la llegada de León XIV al Perú. Miles de fieles y vecinos se congregaron desde tempranas horas entre la Base Naval del Callao y el cruce de la avenida Pershing, en Jesús María, para recibir al sumo pontífice.

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