Más de 11 kilómetros de fe y esperanza marcaron la llegada de León XIV al Perú. Miles de fieles y vecinos se congregaron desde tempranas horas entre la Base Naval del Callao y el cruce de la avenida Pershing, en Jesús María, para recibir al sumo pontífice.

Durante este extenso recorrido, familias enteras, entre grandes y chicos, formaron un cerco humano a ambos lados de la vía con la esperanza de ver, aunque sea de lejos, al líder de la Iglesia católica en su primer desplazamiento por suelo peruano.

Saludo de esperanza

En medio de muestras de afecto y entusiasmo de los vecinos apostados en la ruta con banderas peruanas y del Vaticano, el papa León XIV saludó a los fieles que aguardaban su paso durante el trayecto, correspondiendo así a las expresiones de bienvenida en este primer tramo de su recorrido.

El papa León XIV llegó a Lima y arribó al Grupo Aéreo N.° 8, en el marco de su visita al Perú. Foto: César Campos / @photo.gec

Inicio de la agenda oficial

León XIV llegó este miércoles 11 de noviembre al Perú para iniciar una visita apostólica de seis días, que incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

El avión del Pontífice aterrizó en el Grupo Aéreo N° 8, en el Callao, minutos antes de las 5 p.m., donde fue recibido por autoridades peruanas en una ceremonia oficial.

Medidas de seguridad

La Policía ha establecido tres anillos de seguridad durante los eventos en los que participará el Papa. El primer anillo estará a cargo de agentes de la Dirección de Seguridad del Estado y miembros de la seguridad personal del sumo pontífice.

El segundo y tercer anillo será cubierto por el personal policial básico de las diferentes regiones policiales de las ciudades donde el Papa permanecerá, así como por agentes de las unidades especializadas, los cuales serán previamente capacitados y reentrenados

La visita apostólica incluye actividades en Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

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