Imagen del Señor de los Milagros se trasladará por varios distritos en el Nazareno Móvil este 15 y 16 de noviembre. (Foto: Andina)
Imagen del Señor de los Milagros se trasladará por varios distritos en el Nazareno Móvil este 15 y 16 de noviembre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Con motivo del viaje apostólico del papa León XIV al Perú, la imagen del Señor de los Milagros será trasladada desde la iglesia Las Nazarenas hasta la Base Aérea de Las Palmas, donde participará en la Santa Misa que presidirá el Santo Padre el lunes 16 de noviembre. El recorrido atravesará cinco distritos de Lima y permitirá que miles de fieles acompañen el paso del Cristo Moreno antes de la celebración religiosa.

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