Con motivo del viaje apostólico del papa León XIV al Perú, la imagen del Señor de los Milagros será trasladada desde la iglesia Las Nazarenas hasta la Base Aérea de Las Palmas, donde participará en la Santa Misa que presidirá el Santo Padre el lunes 16 de noviembre. El recorrido atravesará cinco distritos de Lima y permitirá que miles de fieles acompañen el paso del Cristo Moreno antes de la celebración religiosa.

De acuerdo con la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, el anda partirá a las 7:00 a. m. y se estima que el desplazamiento tendrá una duración aproximada de seis horas. Para esta ocasión se utilizará el Nazareno Móvil, una plataforma especial de baja altura que facilitará el traslado por las calles de la capital y permitirá pasar por debajo de los puentes. La llegada al recinto militar está prevista para alrededor de la 1:00 p. m., por la puerta 3.

¿Qué distritos recorrerá el Señor de los Milagros?

En este traslado especial, la venerada imagen visitará cinco distritos: Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Surco. Se trata de una salida particular, pues será la primera vez que el Cristo Moreno recorra las calles de Lince, San Isidro y Surquillo.

El trayecto representa una oportunidad para que los fieles que no pudieron participar en las procesiones de octubre puedan acercarse a recibir la bendición de la imagen. La hermandad invitó a los devotos a esperar su paso en distintos puntos del recorrido.

El recorrido comenzará en la iglesia Las Nazarenas y continuará por la avenida Tacna, la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Bolivia, la avenida Paseo de la República, la avenida José Gálvez y el jirón Manuel Segura.

Posteriormente, el Nazareno Móvil avanzará por la avenida Prolongación Iquitos, la avenida Javier Prado, la avenida Rivera Navarrete, la avenida Canaval y Moreyra, la avenida República de Panamá y la avenida Tomás Marsano.

Edgard Rimaycuna estuvo entre quienes acompañaron a León XIV a rendirle homenaje al Señor de los Milagros en la iglesia de Las Nazarenas. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

Finalmente, la imagen seguirá por la avenida Surco, la avenida Paseo de la República y la avenida Soto Bermejo hasta llegar a Las Palmas.

¿Cómo conseguir entradas para la misa del papa León XIV en Las Palmas?

Las personas interesadas en participar en la Santa Misa que presidirá el papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas todavía pueden solicitar entradas digitales gratuitas mediante la plataforma Ticketmaster. Los boletos son personales e intransferibles, por lo que cada asistente deberá registrar sus datos y documento de identidad.

Para obtener una entrada, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Ticketmaster y crear una cuenta o iniciar sesión.

Buscar el evento oficial denominado Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas.

Seleccionar la categoría Público General.

Elegir un bloque de ubicación disponible en el mapa.

Registrar los nombres, apellidos y números de documento de identidad de cada asistente.

Verificar la información y confirmar la solicitud.

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