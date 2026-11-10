Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al papa León XIV celebrando la Santa Misa en la Escuela de Aviación Militar. (FOTO: EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al papa León XIV celebrando la Santa Misa en la Escuela de Aviación Militar. (FOTO: EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
/ VATICAN MEDIA HANDOUT
Por Redacción EC

Las 52 mil entradas habilitadas para el encuentro de jóvenes con el papa León XIV, programado para este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, se agotaron en aproximadamente una hora. Así lo informó Juan Bytton, secretario general de la visita papal en la capital, quien destacó la gran cantidad de personas que intentaron conseguir un lugar para participar en la vigilia.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?