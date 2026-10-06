Artista peruano recrea al papa León XIV en tamaño real por su próxima visita al Perú. Foto: Walt Wizard
Artista peruano recrea al papa León XIV en tamaño real por su próxima visita al Perú. Foto: Walt Wizard
Por Redacción EC

El artista peruano Walt Wizard, nombre artístico de Walter Huamán, presentó la primera escultura hiperrealista del papa León XIV realizada con motivo de la próxima visita del pontífice al Perú en noviembre. La recreación fue elaborada en tamaño real y forma parte de una serie artística dedicada a figuras vinculadas con la fe.

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