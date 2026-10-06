El artista peruano Walt Wizard, nombre artístico de Walter Huamán, presentó la primera escultura hiperrealista del papa León XIV realizada con motivo de la próxima visita del pontífice al Perú en noviembre. La recreación fue elaborada en tamaño real y forma parte de una serie artística dedicada a figuras vinculadas con la fe.

La obra integra el proyecto denominado “Perú: rostros de fe y valentía”, que también contempla la creación de esculturas hiperrealistas de San Martín de Porres y Santo Toribio de Mogrovejo, cuyo año jubilar se conmemora actualmente por los 300 años de su canonización.

En un comunicado difundido este martes, el artista recordó el encuentro que mantuvo con León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. En aquella oportunidad pudo presentarle al pontífice una escultura hiperrealista de Jesucristo.

Para Wizard, aquel momento representó un hito en su trayectoria artística, al permitirle vincular su trabajo con su acercamiento a la fe. El escultor explicó que su intención al desarrollar representaciones hiperrealistas de personajes religiosos es generar una conexión más cercana con quienes observan sus obras.

Según explicó, el hiperrealismo permite plantear un encuentro más íntimo, humano y emotivo con personajes que tienen relevancia para millones de personas por su vínculo con la religión.

La escultura hiperrealista del papa León XIV que un artista peruano preparó para su visita. Foto: Walt Wizard

Una homilía en Chiclayo inspiró su proyecto religioso

El artista también recordó un momento que marcó su decisión de orientar parte de su trabajo hacia la temática religiosa. Ocurrió el año pasado, cuando asistió a una misa celebrada en Chiclayo, ciudad del norte del Perú donde León XIV ejerció como obispo durante ocho años.

La ceremonia fue oficiada por el sacerdote peruano monseñor Edgard Rimaycuna, secretario personal del papa. Durante su homilía, Rimaycuna hizo un llamado a “poner nuestros dones al servicio de Dios”.

“Comprendí que también podía enfocar mi arte hacia la fe”, sostuvo Wizard al recordar aquellas palabras.

La escultura hiperrealista del papa León XIV que un artista peruano preparó para su visita. Foto: Walt Wizard

La escultura forma parte de un homenaje a la fe en el Perú

La recreación de León XIV es la primera pieza de la serie “Perú: rostros de fe y valentía” vinculada directamente con la próxima visita del pontífice. El proyecto continuará con representaciones de santos peruanos, entre ellos San Martín de Porres y Santo Toribio de Mogrovejo.

La visita de León XIV al Perú está prevista para noviembre, como parte de una gira que también contempla Uruguay y Argentina. El viaje tendrá especial significado para el país debido a los ocho años que el actual pontífice permaneció como obispo de Chiclayo antes de ser elegido papa.

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