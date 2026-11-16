Bus se queda atascado en puente de la av. Brasil por donde podría transitar el papa León XIV. (Foto: Captura de video / Canal N)
Bus se queda atascado en puente de la av. Brasil por donde podría transitar el papa León XIV. (Foto: Captura de video / Canal N)
Por Redacción EC

Un bus de transporte público quedó atascado la mañana de este lunes 16 de noviembre debajo del puente de la avenida Brasil, en el cruce con la avenida Javier Prado. Lo llamativo es que por esta zona pasará el papa León XIV en su último día en Perú.

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