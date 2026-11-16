Un bus de transporte público quedó atascado la mañana de este lunes 16 de noviembre debajo del puente de la avenida Brasil, en el cruce con la avenida Javier Prado. Lo llamativo es que por esta zona pasará el papa León XIV en su último día en Perú.

El hecho se registró alrededor de las 7:30 a.m., durante el despliegue vial implementado en Lima por la última jornada de actividades oficiales del Sumo Pontífice en el Perú.

Según imágenes difundidas por Canal N, el bus ingresó por el paso a desnivel sin considerar la restricción de altura máxima permitida de 2.30 metros. Como consecuencia del impacto, el vehículo quedó inmovilizado en uno de los carriles inferiores del bypass.

Bus se queda atascado en puente de la av. Brasil por donde podría transitar el papa León XIV. (Foto: Captura de video / Canal N)

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para atender la emergencia y asegurar el perímetro. De acuerdo con el reporte preliminar desde la zona, no se registraron personas heridas tras el impacto.

El accidente generó congestión vehicular y retrasos en el desplazamiento de conductores y peatones que transitaban por los alrededores, en una mañana marcada por los cierres de vías y desvíos dispuestos por las autoridades debido al paso de la comitiva oficial del Sumo Pontífice.

Bus se queda atascado en puente de la av. Brasil por donde podría transitar el papa León XIV. (Foto: Captura de video / Canal N)

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El incidente coincide con el cierre de la visita apostólica de seis días del papa León XIV al país, iniciada el pasado miércoles 11 de noviembre. La agenda oficial del Santo Padre para este lunes 16 contempla una visita al personal y a los residentes de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

El papa León XIV cumplirá sus últimas actividades en Lima y el Callao antes de abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma. (Foto referencial: Reuters)

Posteriormente, el papa León XIV presidirá la santa misa en la Base Aérea Las Palmas. El operativo municipal mantiene cerrado el tránsito en un amplio cuadrante de Barranco, Surco y Chorrillos.

Tras concluir la liturgia en Las Palmas, el papa León XIV se trasladará hacia el Callao, donde participará en la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval. Finalmente, abordará el avión de regreso con destino a Roma tras su travesía por Sudamérica y su paso por Perú.