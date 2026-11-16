El hecho se registró alrededor de las 7:30 a.m., durante el despliegue vial implementado en Lima por la última jornada de actividades oficiales del Sumo Pontífice en el Perú.
Según imágenes difundidas por Canal N, elbus ingresó por el paso a desnivel sin considerar la restricción de altura máxima permitida de 2.30 metros. Como consecuencia del impacto, el vehículo quedó inmovilizado en uno de los carriles inferiores del bypass.
Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para atender la emergencia y asegurar el perímetro. De acuerdo con el reporte preliminar desde la zona, no se registraron personas heridas tras el impacto.
El accidente generó congestión vehicular y retrasos en el desplazamiento de conductores y peatones que transitaban por los alrededores, en una mañana marcada por los cierres de vías y desvíos dispuestos por las autoridades debido al paso de la comitiva oficial del Sumo Pontífice.
El incidente coincide con el cierre de la visita apostólica de seis días del papa León XIV al país, iniciada el pasado miércoles 11 de noviembre. La agenda oficial del Santo Padre para este lunes 16 contempla una visita al personal y a los residentes de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Posteriormente, el papa León XIV presidirá la santa misa en la Base Aérea Las Palmas. El operativo municipal mantiene cerrado el tránsito en un amplio cuadrante de Barranco, Surco y Chorrillos.
Tras concluir la liturgia en Las Palmas, el papa León XIV se trasladará hacia el Callao, donde participará en la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval. Finalmente, abordará el avión de regreso con destino a Roma tras su travesía por Sudamérica y su paso por Perú.