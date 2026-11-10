Papa León XIV en Perú: conoce dónde se realizará el cambio al papamóvil y quiénes podrán acercarse
La Policía permitirá el ingreso únicamente a personas acreditadas en determinados sectores cercanos al colegio Salesiano. La imagen de María Auxiliadora será colocada frente a la puerta principal para recibir al pontífice.
La llegada del papa León XIV contará con un dispositivo especial de organización y seguridad en los alrededores del colegio Salesiano. Como parte de las actividades previstas, la imagen de la Virgen María Auxiliadora será colocada frente a la puerta principal para que los fieles puedan observar el momento en que el pontífice descienda de su vehículo y aborde el papamóvil.
La llegada del papa León XIV contará con un dispositivo especial de organización y seguridad en los alrededores del colegio Salesiano. Como parte de las actividades previstas, la imagen de la Virgen María Auxiliadora será colocada frente a la puerta principal para que los fieles puedan observar el momento en que el pontífice descienda de su vehículo y aborde el papamóvil.
Durante una explicación sobre la organización del recorrido, el Padre Daniel Coronel, parroco Salesiano detalló a Canal N, que se retirará una reja amarilla de la vía auxiliar para ubicar la imagen religiosa frente a la avenida principal.
Virgen María Auxiliadora estará frente a la puerta principal
Según explicó el Padre Daniel Coronel, parroco Salesiano, estudiantes de las promociones de los colegios Hijas de María Auxiliadora y Salesianos estarán a cargo de acompañar y custodiar la imagen.
De acuerdo con la información proporcionada, el tránsito estará restringido desde el pasaje María Auxiliadora hacia determinados puntos del recorrido. También se aplicará una medida similar en la calle Don Bosco, ubicada después del colegio Hijas de María Auxiliadora y antes del colegio Salesiano.
En estas zonas solo podrán ingresar las personas que cuenten con acreditación mediante fotocheck.
Familia salesiana y fieles acreditados tendrán acceso restringido
Entre las personas autorizadas para ingresar a los sectores restringidos estarán integrantes de la familia salesiana, sacerdotes, exalumnos encargados de custodiar la imagen de María Auxiliadora y algunos fieles cristianos previamente acreditados.
El papa León XIV llega al Perú y comienza una esperada jornada espiritual. Desde el Callao, el Santo Padre se trasladará en un vehículo cerrado por diversas avenidas hasta el centro cívico de Lima, donde abordará el papamóvil.