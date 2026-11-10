La llegada del papa León XIV contará con un dispositivo especial de organización y seguridad en los alrededores del colegio Salesiano. Como parte de las actividades previstas, la imagen de la Virgen María Auxiliadora será colocada frente a la puerta principal para que los fieles puedan observar el momento en que el pontífice descienda de su vehículo y aborde el papamóvil.

Durante una explicación sobre la organización del recorrido, el Padre Daniel Coronel, parroco Salesiano detalló a Canal N, que se retirará una reja amarilla de la vía auxiliar para ubicar la imagen religiosa frente a la avenida principal.

Virgen María Auxiliadora estará frente a la puerta principal

Según explicó el Padre Daniel Coronel, parroco Salesiano, estudiantes de las promociones de los colegios Hijas de María Auxiliadora y Salesianos estarán a cargo de acompañar y custodiar la imagen.

Las maniobras para ubicarla comenzarán desde el mediodía, con el propósito de que todo esté preparado antes del paso del Pontífice.

¿Quiénes podrán acercarse al punto donde León XIV abordará el papamóvil?

La Policía establecerá restricciones de acceso en algunos sectores cercanos al lugar donde se realizará el cambio al papamóvil.

El Papa León XIV celebra misa en la Escuela de Aviación Militar ubicada en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aeronaves (FAdeA) en Córdoba, Argentina, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP). / TIZIANA FABI

De acuerdo con la información proporcionada, el tránsito estará restringido desde el pasaje María Auxiliadora hacia determinados puntos del recorrido. También se aplicará una medida similar en la calle Don Bosco, ubicada después del colegio Hijas de María Auxiliadora y antes del colegio Salesiano.

En estas zonas solo podrán ingresar las personas que cuenten con acreditación mediante fotocheck.

Familia salesiana y fieles acreditados tendrán acceso restringido

Entre las personas autorizadas para ingresar a los sectores restringidos estarán integrantes de la familia salesiana, sacerdotes, exalumnos encargados de custodiar la imagen de María Auxiliadora y algunos fieles cristianos previamente acreditados.

La medida busca organizar el desplazamiento del papa León XIV y mantener despejadas las áreas destinadas a su recorrido y seguridad.

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