El papa León XIV saluda a los fieles en un recorrido en el papamóvil. Foto: Sergio Pérez / EFE
El papa León XIV saluda a los fieles en un recorrido en el papamóvil. Foto: Sergio Pérez / EFE
Por Redacción EC

La llegada del papa León XIV contará con un dispositivo especial de organización y seguridad en los alrededores del colegio Salesiano. Como parte de las actividades previstas, la imagen de la Virgen María Auxiliadora será colocada frente a la puerta principal para que los fieles puedan observar el momento en que el pontífice descienda de su vehículo y aborde el papamóvil.

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