FOTO: PRESIDENCIA DEL PERÚ
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/ Oscar Kelvin-OK
Por Redacción EC

Durante su visita oficial al Perú, el papa León XIV protagonizó una de las escenas más cercanas y comentadas de la jornada al detenerse para bendecir al pequeño Enzo Ordóñez. El gesto del sumo pontífice no solo conmovió a la familia del menor, sino también a decenas de asistentes que acompañaban el recorrido papal.

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