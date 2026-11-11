Durante su visita oficial al Perú, el papa León XIV protagonizó una de las escenas más cercanas y comentadas de la jornada al detenerse para bendecir al pequeño Enzo Ordóñez. El gesto del sumo pontífice no solo conmovió a la familia del menor, sino también a decenas de asistentes que acompañaban el recorrido papal.

En medio de la expectativa de los fieles, el pontífice se acercó al menor para impartirle su bendición personal. Según explicó la madre de Enzo, la bendición llegó en un momento clave, ya que el niño recibirá el sacramento del bautizo en exactamente un mes.

“Muy agradecida”, resaltó con profunda emoción la madre.

FOTOS: PRESIDENCIA PERÚ / Oscar Kelvin-OK

Entre los asistentes, también se encontraba un niño que padece problemas al corazón, su madre señaló que el dulce gesto y acercamiento de León XIV, es una muestra de esperanza para todos.

Durante este mismo acercamiento con el público, el papa León XIV también compartió un saludo especial con un grupo de niños del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), quienes formaron parte de la recepción en el terminal aéreo.

Durante su visita oficial al Perú, el papa León XIV protagonizó una de las escenas más cercanas y comentadas del inicio de su jornada.

Luego de su recibimiento, el papa León XIV proseguirá con las actividades previstas para esta jornada, que incluyen reuniones oficiales y desplazamientos, en medio de una gran expectativa ciudadana.

VIDEO RECOMENDADO