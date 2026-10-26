Anlly Condeña, miembro de la Comisión Central-Visita del papa León XIV a Lima, informó que la adquisición de entradas gratuitas a la misa del Sumo Pontífice en la base aérea Las Palma en Surco, son personales e intransferibles pues llevarán impreso el nombre y DNI de cada persona que asista al evento.

Durante la conferencia de prensa, Condeña precisó que una persona podrá gestionar hasta 8 entradas con el mismo usuario Tickemaster.

El obispo auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías, informó que las inscripciones para el público general estarán disponibles los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. La misa se celebrará el 16 de noviembre a las 10:30 a. m. y se espera congregar a más de un millón de personas.

Elías explicó que la adquisición de las entradas se realizará a través de la plataforma Ticketmaster y reiteró que el acceso será gratuito. Además, advirtió que los boletos no podrán venderse, comercializarse ni transferirse a otra persona.

Cada entrada estará vinculada a un documento de identidad. Los ciudadanos peruanos deberán presentar su DNI, mientras que los extranjeros podrán utilizar su documento de origen, el carné de extranjería o el pasaporte, según corresponda.

El representante de la Iglesia también precisó que los menores de edad deberán contar con su propia entrada para ingresar a la base aérea Las Palmas. En ese sentido, remarcó que cada documento de identidad podrá estar asociado a una sola entrada.

Entradas tendrán código QR y datos de acceso

Las entradas digitales incluirán un código QR que será verificado en las puertas de acceso de la base aérea Las Palmas. Asimismo, consignarán información sobre el bloque asignado al asistente, la puerta por la que deberá ingresar y el horario de acceso al recinto.

#EnVivo Anlly Condeña, Comisión Central-Visita del papa a Lima, explica sobre la adquisición de entradas a la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/cKYD3pLEgs — Canal N (@canalN_) October 26, 2026

Según explicó Elías, estos datos permitirán organizar el ingreso de los fieles y facilitar las medidas de seguridad durante la celebración religiosa. Los asistentes podrán mostrar sus entradas desde sus celulares.

El obispo auxiliar de Lima también señaló que se brindará información adicional sobre el procedimiento de registro y las condiciones de participación en las actividades previstas durante la visita apostólica.