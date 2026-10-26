Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Angelo Carconi
Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Angelo Carconi
Por Redacción EC

Anlly Condeña, miembro de la Comisión Central-Visita del papa León XIV a Lima, informó que la adquisición de entradas gratuitas a la misa del Sumo Pontífice en la base aérea Las Palma en Surco, son personales e intransferibles pues llevarán impreso el nombre y DNI de cada persona que asista al evento.

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