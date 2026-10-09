La escultura hiperrealista del papa León XIV, elaborada por el artista peruano Walt Wizard, llegó al Centro de Lima y se convirtió en un atractivo para los transeúntes. Varias personas se acercaron para observar de cerca la representación del pontífice y tomarse fotografías junto a la figura, en medio de la expectativa por su próxima visita al Perú.

La obra fue presentada recientemente por el artista, cuyo nombre real es Walter Huamán, como parte de un proyecto artístico inspirado en figuras religiosas y en la próxima llegada del Santo Padre al país La escultura fue elaborada a tamaño real y busca representar con detalle los rasgos y la apariencia del papa.

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¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú y qué ciudades visitará?

La llegada de la escultura al Centro de Lima coincide con los preparativos para la visita apostólica del papa León XIV, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. Según el itinerario publicado por el Vaticano, el recorrido incluirá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, con encuentros religiosos e institucionales.

En Lima, el pontífice participará en actividades oficiales, se reunirá con autoridades y representantes de la Iglesia y encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios. El jueves 12 de noviembre está prevista esta última actividad, mientras que el viernes 13 viajará a Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años.

Walter Huamán, conocido artísticamente como Walt Wizard, desarrolló la escultura como parte de su serie “Perú: rostros de fe y valentía”. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

La agenda también contempla una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, actividades en Cusco y un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en Pucallpa. La visita concluirá el lunes 16 de noviembre, antes de su retorno a Roma.

La escultura de Walt Wizard se suma así a las expresiones artísticas y muestras de expectativa que acompañan la próxima llegada del pontífice, quien mantiene un vínculo especial con el Perú por su trayectoria pastoral en Chiclayo.

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