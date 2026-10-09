La obra creada por el artista peruano Walt Wizard reproduce al pontífice a tamaño real y forma parte de un proyecto dedicado a figuras vinculadas con la fe. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
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La escultura hiperrealista del papa León XIV
  • La obra creada por el artista peruano Walt Wizard reproduce al pontífice a tamaño real y forma parte de un proyecto dedicado a figuras vinculadas con la fe. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
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    La obra creada por el artista peruano Walt Wizard reproduce al pontífice a tamaño real y forma parte de un proyecto dedicado a figuras vinculadas con la fe. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

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    La obra creada por el artista peruano Walt Wizard reproduce al pontífice a tamaño real y forma parte de un proyecto dedicado a figuras vinculadas con la fe. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

  • La escultura se convirtió en un punto de interés para quienes transitaban por el Centro Histórico y se detenían a observar la representación del Santo Padre. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
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    La escultura se convirtió en un punto de interés para quienes transitaban por el Centro Histórico y se detenían a observar la representación del Santo Padre. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

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    La escultura se convirtió en un punto de interés para quienes transitaban por el Centro Histórico y se detenían a observar la representación del Santo Padre. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

  • La escultura fue elaborada para acercar al público a la imagen del papa mediante una recreación de su apariencia y vestimenta. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
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    La escultura fue elaborada para acercar al público a la imagen del papa mediante una recreación de su apariencia y vestimenta. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

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    La escultura fue elaborada para acercar al público a la imagen del papa mediante una recreación de su apariencia y vestimenta. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

  • La escultura se presenta en un contexto de expectativa por el viaje apostólico de León XIV al Perú, previsto del 11 al 16 de noviembre. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
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    La escultura se presenta en un contexto de expectativa por el viaje apostólico de León XIV al Perú, previsto del 11 al 16 de noviembre. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

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    La escultura se presenta en un contexto de expectativa por el viaje apostólico de León XIV al Perú, previsto del 11 al 16 de noviembre. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

  • Walter Huamán, conocido artísticamente como Walt Wizard, desarrolló la escultura como parte de su serie “Perú: rostros de fe y valentía”. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
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    Walter Huamán, conocido artísticamente como Walt Wizard, desarrolló la escultura como parte de su serie “Perú: rostros de fe y valentía”. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

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    Walter Huamán, conocido artísticamente como Walt Wizard, desarrolló la escultura como parte de su serie “Perú: rostros de fe y valentía”. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

  • El trabajo hiperrealista busca reproducir las facciones y expresiones de León XIV con gran precisión. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
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    El trabajo hiperrealista busca reproducir las facciones y expresiones de León XIV con gran precisión. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

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    El trabajo hiperrealista busca reproducir las facciones y expresiones de León XIV con gran precisión. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

  • La llegada de la obra despertó curiosidad entre los visitantes, que aprovecharon la oportunidad para fotografiarse junto a la figura. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
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    La llegada de la obra despertó curiosidad entre los visitantes, que aprovecharon la oportunidad para fotografiarse junto a la figura. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

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    La llegada de la obra despertó curiosidad entre los visitantes, que aprovecharon la oportunidad para fotografiarse junto a la figura. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

  • El artista recordó que pudo presentar al papa León XIV una escultura hiperrealista de Jesucristo durante un encuentro en la Plaza de San Pedro. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
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    El artista recordó que pudo presentar al papa León XIV una escultura hiperrealista de Jesucristo durante un encuentro en la Plaza de San Pedro. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

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    El artista recordó que pudo presentar al papa León XIV una escultura hiperrealista de Jesucristo durante un encuentro en la Plaza de San Pedro. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Por Redacción EC

La escultura hiperrealista del papa León XIV, elaborada por el artista peruano Walt Wizard, llegó al Centro de Lima y se convirtió en un atractivo para los transeúntes. Varias personas se acercaron para observar de cerca la representación del pontífice y tomarse fotografías junto a la figura, en medio de la expectativa por su próxima visita al Perú.

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