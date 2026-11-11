El papa León XIV y la presidente Keiko Fujimori presencian un show de marinera norteña en el Gran Teatro Nacional.
El papa León XIV y la presidente Keiko Fujimori presencian un show de marinera norteña en el Gran Teatro Nacional.
/ Antonio Melgarejo / GEC
Por Redacción EC

El Ballet Folclórico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Orquesta Juvenil Bicentenario, lograron emocionar Sumo Pontífice a través una histórica presentación de la marinera norteña “¡Qué viva Chiclayo!”, recordando su estadía como obispo de la capital lambayecana.

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