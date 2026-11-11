El Ballet Folclórico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Orquesta Juvenil Bicentenario, lograron emocionar Sumo Pontífice a través una histórica presentación de la marinera norteña “¡Qué viva Chiclayo!”, recordando su estadía como obispo de la capital lambayecana.

En una puesta en escena cargada de identidad y fervor, acompañados de rojo y blanco, talentosos artistas interpretaron reconocida danza folclórica en el Gran Teatro Nacional; lugar donde el Sumo Pontífice rindió su primer discurso en el país.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

El papa lideró un encuentro con las principales autoridades del país, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, en el que recordó los años que vivió en territorio peruano.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Tradición e identidad

“¡Que viva Chiclayo!“ es una de las composiciones más emblemáticas del folclor norteño del Perú, un himno de orgullo regional que celebra la identidad, la alegría y las tradiciones de la tierra lambayecana.

Elencos Nacionales

En el marco de la visita apostólica del papa León XIV al Perú, del 11 al 16 de noviembre, los Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura participarán en diversas actividades de la agenda oficial del Santo Padre, con presentaciones musicales, corales y de danza que pondrán en valor la riqueza artística y la diversidad cultural del país.

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