A pocas semanas del esperado recorrido del papa León XIV por el país, las autoridades nacionales despliegan un riguroso plan de control para resguardar la seguridad y el orden público. Como parte de las acciones del Comando Unificado, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron intensos operativos de verificación y fiscalización migratoria en Chiclayo, Trujillo y Cusco, tres de las sedes clave de la gira del pontífice.

Estas intervenciones conjuntas buscan prevenir cualquier situación que pudiera poner en riesgo el orden interno y la tranquilidad ciudadana durante el evento masivo. Además, se realizan en estrecha coordinación con diversas entidades clave del Estado, tales como la Fiscalía de Prevención del Delito, Sutran, Sucamec, Aduanas y las respectivas autoridades regionales, provinciales y distritales.

Migraciones continuará trabajando de manera articulada con la PNP y las demás instituciones que integran el Comando Unificado para verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros en beneficio de la seguridad ciudadana y el orden interno. (Foto: Migraciones)

Intervención al interior del país:

Durante los despliegues de fiscalización se han reportado los siguientes resultados:

Trujillo: Se intervino a 60 ciudadanos extranjeros, detectando a 23 en situación migratoria irregular.

Se intervino a 60 ciudadanos extranjeros, detectando a 23 en situación migratoria irregular. Cusco: De un total de 250 personas intervenidas, se identificó a 11 en condición irregular.

De un total de 250 personas intervenidas, se identificó a 11 en condición irregular. Chiclayo: Se verificó la documentación de 91 ciudadanos, identificando a 11 personas sin los permisos correspondientes.

Se verificó la documentación de 91 ciudadanos, identificando a 11 personas sin los permisos correspondientes. Pucallpa: Aunque los operativos estaban programados en esta localidad, la jornada debió ser reprogramada para los próximos días a causa de las intensas lluvias que azotan la región.

Todos los ciudadanos extranjeros intervenidos en condición irregular vienen siendo evaluados por la PNP para verificar si registran antecedentes o están inmersos en alguna actividad delictiva. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Migraciones analizará cada caso de forma individual y, de corresponder, emitirá las órdenes de expulsión del territorio nacional.

Estas intervenciones conjuntas buscan prevenir cualquier situación que pudiera poner en riesgo el orden interno y la tranquilidad ciudadana durante el evento masivo. (Foto: Migraciones)

Seguridad Nacional

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones del Estado para garantizar condiciones de seguridad durante la visita papal.

“Estas intervenciones serán sostenidas y responderán a la necesidad de actuar de manera articulada en cada ciudad. Trabajaremos de la mano con la PNP y las demás entidades del Estado para fortalecer el control migratorio, prevenir situaciones que puedan afectar el orden interno y contribuir a la seguridad ciudadana”, enfatizó el titular de Migraciones.

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