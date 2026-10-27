Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron intensos operativos de verificación y fiscalización migratoria en Chiclayo, Trujillo y Cusco, tres de las sedes clave de la gira del pontífice. (Foto: Migraciones)
Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron intensos operativos de verificación y fiscalización migratoria en Chiclayo, Trujillo y Cusco, tres de las sedes clave de la gira del pontífice. (Foto: Migraciones)
Por Redacción EC

A pocas semanas del esperado recorrido del papa León XIV por el país, las autoridades nacionales despliegan un riguroso plan de control para resguardar la seguridad y el orden público. Como parte de las acciones del Comando Unificado, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron intensos operativos de verificación y fiscalización migratoria en Chiclayo, Trujillo y Cusco, tres de las sedes clave de la gira del pontífice.

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