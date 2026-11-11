Una multitud de fieles católicos se ha congregado a lo largo de las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, así como en las vías aledañas del Centro Histórico de Lima, con la expectativa de saludar y recibir la bendición del papa León XIV durante su desplazamiento por la capital peruana.

Con banderas peruanas y pancartas de bienvenida y cánticos religiosos, los asistentes se han ubicado detrás de las rejas de seguridad dispuestas a ambos lados de la calzada.

Familias enteras, delegaciones parroquiales y grupos de jóvenes aguardan el paso del papamóvil en medio de un ambiente de fervor y devoción.

Fieles se congregan en avenida Tacna a la espera del papa León XIV FOTOS: Cesar Bueno@photo.gec

Para garantizar el orden y la seguridad de los presentes, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo de la Municipalidad de Lima han desplegado un amplio operativo en la zona.

Las autoridades han establecido desvíos vehiculares en los alrededores de ambas avenidas y en los jirones cercanos, por lo que recomiendan a los conductores tomar rutas alternas mientras dure la actividad oficial del Sumo Pontífice.

FOTOS: Cesar Bueno@photo.gec

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