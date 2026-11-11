Por Redacción EC

Una multitud de fieles católicos se ha congregado a lo largo de las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, así como en las vías aledañas del Centro Histórico de Lima, con la expectativa de saludar y recibir la bendición del papa León XIV durante su desplazamiento por la capital peruana.

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