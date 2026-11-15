Los fieles que no lograron obtener una entrada digital podrán asistir a la misa que presidirá el papa León XIV este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Así lo confirmó Juan Bytton, secretario general de la visita papal, quien precisó que el acceso también estará permitido para quienes no realizaron el registro virtual.

Para ingresar al recinto, los ciudadanos peruanos deberán presentar únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI). En tanto, los asistentes extranjeros tendrán que identificarse con su carné de extranjería o pasaporte, según corresponda.

En declaraciones a Latina, Bytton explicó que contar con una entrada electrónica permitirá acceder de manera preferente, pero no será un requisito indispensable para participar en la celebración religiosa. La identificación responde a que la misa se realizará dentro de una instalación de la Fuerza Aérea del Perú.

El padre Juan Bytton, integrante de la Comisión Central de la Visita del Papa a Lima, explicó que detrás de las disposiciones anunciadas existe un trabajo conjunto entre autoridades eclesiásticas y estatales. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC).

“El DNI es fundamental, para los que vayan con ticket y los que eventualmente por diferentes motivos no pudieron sacar su ticket, su llave de ingreso es el DNI y a un extranjero, el carné de extranjería”, dijo Bytton.

Asimismo, precisó que la plataforma de Ticketmaster continuará habilitada hasta el día de la misa para quienes deseen gestionar sus entradas digitales

El operativo de acceso contará con 17 puertas y la participación de más de 5.000 voluntarios, quienes brindarán orientación a los asistentes. El ingreso al recinto comenzará a las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre.

En cuanto al transporte público, la Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá viajes gratuitos en ambos sentidos durante la jornada de la misa. Por su parte, el Metropolitano incorporará más de 1.000 buses adicionales para atender la demanda de pasajeros y facilitar el desplazamiento de los fieles hacia la Base Aérea Las Palmas.

La plataforma Ticketmaster presenta el anuncio oficial de la Santa Misa que celebrará el papa León XIV el próximo 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Los fieles deben ingresar al portal para registrarse y obtener sus entradas gratuitas. (Foto: Mario Zapata N. / @PHOTO.GEC)

La misa del lunes 16 de noviembre marcará el cierre de las actividades públicas del papa León XIV en el Perú. Ante la expectativa por la llegada de asistentes de distintas regiones del país y de naciones vecinas como Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, las autoridades y los organizadores mantienen las coordinaciones para el desarrollo del evento.