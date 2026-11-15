Misa del papa León XIV en Lima: habilitan ingreso con DNI sin necesidad de ticket digital. (Foto: Tiziana FABI / AFP)
Misa del papa León XIV en Lima: habilitan ingreso con DNI sin necesidad de ticket digital. (Foto: Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Redacción EC

Los fieles que no lograron obtener una entrada digital podrán asistir a la misa que presidirá el papa León XIV este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Así lo confirmó Juan Bytton, secretario general de la visita papal, quien precisó que el acceso también estará permitido para quienes no realizaron el registro virtual.

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