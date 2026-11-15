Para ingresar al recinto, los ciudadanos peruanos deberán presentar únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI). En tanto, los asistentes extranjeros tendrán que identificarse con su carné de extranjería o pasaporte, según corresponda.
En declaraciones a Latina, Bytton explicó que contar con una entrada electrónica permitirá acceder de manera preferente, pero no será un requisito indispensable para participar en la celebración religiosa. La identificación responde a que la misa se realizará dentro de una instalación de la Fuerza Aérea del Perú.
“El DNI es fundamental, para los que vayan con ticket y los que eventualmente por diferentes motivos no pudieron sacar su ticket, su llave de ingreso es el DNI y a un extranjero, el carné de extranjería”, dijo Bytton.
Asimismo, precisó que la plataforma de Ticketmaster continuará habilitada hasta el día de la misa para quienes deseen gestionar sus entradas digitales
El operativo de acceso contará con 17 puertas y la participación de más de 5.000 voluntarios, quienes brindarán orientación a los asistentes. El ingreso al recinto comenzará a las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre.
En cuanto al transporte público, la Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá viajes gratuitos en ambos sentidos durante la jornada de la misa. Por su parte, el Metropolitano incorporará más de 1.000 buses adicionales para atender la demanda de pasajeros y facilitar el desplazamiento de los fieles hacia la Base Aérea Las Palmas.
La misa del lunes 16 de noviembre marcará el cierre de las actividades públicas del papa León XIV en el Perú. Ante la expectativa por la llegada de asistentes de distintas regiones del país y de naciones vecinas como Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, las autoridades y los organizadores mantienen las coordinaciones para el desarrollo del evento.
El papa León XIV aseguró este viernes 13 de noviembre que está "superando" sus problemas de salud semanas después de ser operado de un cáncer al pulmón, en una misa celebrada bajo un sol ardiente en Chiclayo, en el norte de Perú, donde fue obispo por cerca de ocho años. (AFP)