La última celebración religiosa del papa León XIV en Las Palmas reunió a un gran número de fieles, marcando así uno de los momentos más resaltantes de lo que va del 2026. ( Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec)
La última celebración religiosa del papa León XIV en Las Palmas reunió a un gran número de fieles, marcando así uno de los momentos más resaltantes de lo que va del 2026. ( Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec)
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú culminó con una convocatoria multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas. La celebración eucarística congregó a más de 1,5 millones de fieles, según las estimaciones preliminares del Vaticano citado por la agenda EFE, convirtiéndose en uno de los encuentros religiosos más concurridos de los últimos años en el país.

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