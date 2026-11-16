La visita del papa León XIV al Perú culminó con una convocatoria multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas. La celebración eucarística congregó a más de 1,5 millones de fieles, según las estimaciones preliminares del Vaticano citado por la agenda EFE, convirtiéndose en uno de los encuentros religiosos más concurridos de los últimos años en el país.

La magnitud de la asistencia superó las expectativas iniciales. Previamente, la Conferencia Episcopal informó que se habían confirmado más de 800 mil registros de personas interesadas en participar de esta jornada histórica en la plataforma donde se reservaron accesos.

La última celebración religiosa del papa León XIV en Las Palmas reunió a un gran número de fieles, marcando así uno de los momentos más resaltantes de lo que va del 2026. ( Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec)

Sin embargo, la cifra de asistentes terminó siendo considerablemente mayor, de acuerdo con las primeras estimaciones. Según se estima, más de 1,5 millones habrían asistido a la misa multitudinaria del papa León XIV.

Papa León XIV: Más de un millón de fieles se congregaron en la Base Aérea Las Palmas para participar en la última misa del Santo Padre en Peru ( Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec)

A esta convocatoria llegaron ciudadanos procedentes de diversos departamentos del Perú, quienes se desplazaron hasta la capital para participar en el encuentro con el Santo Padre. Familias, jóvenes, adultos mayores y delegaciones religiosas formaron parte de la multitud que se reunió desde la noche anterior para conseguir un lugar en el recinto.

La última celebración religiosa del papa León XIV en Las Palmas reunió a un gran número de fieles, marcando así uno de los momentos más resaltantes de lo que va del 2026. ( Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec)

La celebración representó el último gran encuentro del papa León XIV con los fieles peruanos durante su visita apostólica. El Sumo Pontífice, que mantiene un vínculo especial con el país por los años que vivió y desarrolló su labor pastoral.

El papa León XIV durante su visita apostólica al Perú. La última misa del pontífice se realizará en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. (Captura YouTube: El Comercio)

La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas se convirtió en uno de los encuentros religiosos más multitudinarios de su recorrido latinoamericano que comprendió países como Uruguay, Argentina y Perú.