La visita delpapa León XIV al Perúculminó con una convocatoria multitudinaria en laBase Aérea Las Palmas. La celebración eucarística congregó a más de 1,5 millones de fieles, según las estimaciones preliminares del Vaticano citado por la agenda EFE, convirtiéndose en uno de los encuentros religiosos más concurridos de los últimos años en el país.
La visita delpapa León XIV al Perúculminó con una convocatoria multitudinaria en laBase Aérea Las Palmas. La celebración eucarística congregó a más de 1,5 millones de fieles, según las estimaciones preliminares del Vaticano citado por la agenda EFE, convirtiéndose en uno de los encuentros religiosos más concurridos de los últimos años en el país.
La magnitud de la asistencia superó las expectativas iniciales. Previamente, la Conferencia Episcopal informó que se habían confirmado más de 800 mil registros de personas interesadas en participar de esta jornada histórica en la plataforma donde se reservaron accesos.
Sin embargo, la cifra de asistentes terminó siendo considerablemente mayor, de acuerdo con las primeras estimaciones. Según se estima, más de 1,5 millones habrían asistido a la misa multitudinaria delpapa León XIV.
A esta convocatoria llegaron ciudadanos procedentes de diversos departamentos del Perú, quienes se desplazaron hasta la capital para participar en el encuentro con el Santo Padre. Familias, jóvenes, adultos mayores y delegaciones religiosas formaron parte de la multitud que se reunió desde la noche anterior para conseguir un lugar en el recinto.
La celebración representó el último gran encuentro del papa León XIV con los fieles peruanos durante su visita apostólica. El Sumo Pontífice, que mantiene un vínculo especial con el país por los años que vivió y desarrolló su labor pastoral.
La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas se convirtió en uno de los encuentros religiosos más multitudinarios de su recorrido latinoamericano que comprendió países como Uruguay, Argentina y Perú.