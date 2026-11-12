A pocos días de la celebración, todavía hay inscripciones para participar en la misa del papa León XIV en La Videnita, programado para el 15 de noviembre. (Foto: EFE/ Paloma del Solar)
A pocos días de la celebración, todavía hay inscripciones para participar en la misa del papa León XIV en La Videnita, programado para el 15 de noviembre. (Foto: EFE/ Paloma del Solar)
/ Paloma del Solar
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV a Pucallpa tendrá como una de sus actividades centrales una misa multitudinaria en La Videnita, ubicado en el distrito de Manantay, región Ucayali. A pocos días de la celebración, todavía hay inscripciones para participar en el encuentro religioso programado para el 15 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?