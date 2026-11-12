La visita del papa León XIV a Pucallpa tendrá como una de sus actividades centrales una misa multitudinaria en La Videnita, ubicado en el distrito de Manantay, región Ucayali. A pocos días de la celebración, todavía hay inscripciones para participar en el encuentro religioso programado para el 15 de noviembre.

El padre Luca Zanta, representante legal del Vicariato Apostólico de Pucallpa y coordinador de la visita papal, informó que el espacio cuenta con una capacidad para recibir a 70,000 personas.

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“Tenemos un aforo de 70,000 personas y al momento hay un 30% de inscritos, pero hay que contar también unas 3,000 personas que son las invitadas, entonces ya estamos con un 35%”, precisó el sacerdote en entrevista a Agencia Andina.

El padre Luca Zanta, representante legal del Vicariato Apostólico de Pucallpa, informó que aún hay entradas disponibles para la misa del papa León XIV en La Videnita. (Foto: Andina)

Los interesados en participar en la misa pueden solicitar sus entradas sin costo mediante la plataforma Joinnus. Para acceder al recinto, cada asistente deberá presentar el código QR correspondiente a su inscripción y su DNI.

En relación con los horarios, el coordinador de la visita indicó que los asistentes deberán presentarse en los accesos desde las 10 a.m. Asimismo, recomendó revisar la información consignada en cada entrada, debido a que allí se especifica la puerta por la que deberá ingresar cada participante.

Por otro lado, el encuentro del Sumo Pontífice con representantes de los pueblos indígenas, previsto en el bulevar de Yarinacocha, ya no cuenta con entradas disponibles. Esta actividad tiene un aforo de 3,000 personas.

Misa del papa León XIV en La Videnita de Pucallpa aún cuenta con entradas disponibles (Foto: EFE)

El representante del Vicariato Apostólico de Pucallpa también señaló que se difundieron mapas de los accesos a través de las redes sociales, con el propósito de orientar a los asistentes. Además, se instalarán señalizaciones dentro de los espacios para facilitar el desplazamiento del público hacia los sectores correspondientes.

La misa en La Videnita forma parte de las actividades previstas durante la visita del papa León XIV a la región Ucayali.