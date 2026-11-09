LATAM presentó el Airbus A320neo que trasladará al papa León XIV y a su comitiva durante su recorrido por el Perú. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
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Vista general del avión papal
  • LATAM presentó el Airbus A320neo que trasladará al papa León XIV y a su comitiva durante su recorrido por el Perú. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
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    LATAM presentó el Airbus A320neo que trasladará al papa León XIV y a su comitiva durante su recorrido por el Perú. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

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    LATAM presentó el Airbus A320neo que trasladará al papa León XIV y a su comitiva durante su recorrido por el Perú. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

  • La aeronave quedó presentada y bendecida antes de iniciar los traslados del papa León XIV por diferentes destinos del Perú. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
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    La aeronave quedó presentada y bendecida antes de iniciar los traslados del papa León XIV por diferentes destinos del Perú. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

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    La aeronave quedó presentada y bendecida antes de iniciar los traslados del papa León XIV por diferentes destinos del Perú. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

  • El diseño exterior incluye la imagen del papa León XIV y referencias a los santos peruanos en una composición de 50 metros cuadrados. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
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    El diseño exterior incluye la imagen del papa León XIV y referencias a los santos peruanos en una composición de 50 metros cuadrados. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

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    El diseño exterior incluye la imagen del papa León XIV y referencias a los santos peruanos en una composición de 50 metros cuadrados. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

  • La aeronave luce el escudo papal como parte de la decoración especial preparada para la visita del sumo pontífice. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
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    La aeronave luce el escudo papal como parte de la decoración especial preparada para la visita del sumo pontífice. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

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    La aeronave luce el escudo papal como parte de la decoración especial preparada para la visita del sumo pontífice. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

  • Almohadas y frazadas forman parte de los elementos incorporados para el traslado del papa León XIV y su comitiva. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
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    Almohadas y frazadas forman parte de los elementos incorporados para el traslado del papa León XIV y su comitiva. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

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    Almohadas y frazadas forman parte de los elementos incorporados para el traslado del papa León XIV y su comitiva. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

  • La ceremonia se realizó en el nuevo Centro de Mantenimiento de Línea de LATAM Airlines Perú.Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
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    La ceremonia se realizó en el nuevo Centro de Mantenimiento de Línea de LATAM Airlines Perú.Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

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    La ceremonia se realizó en el nuevo Centro de Mantenimiento de Línea de LATAM Airlines Perú.Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

  • El interior del Airbus A320neo también fue acondicionado con cabezales personalizados que llevan el escudo papal. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
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    El interior del Airbus A320neo también fue acondicionado con cabezales personalizados que llevan el escudo papal. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

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    El interior del Airbus A320neo también fue acondicionado con cabezales personalizados que llevan el escudo papal. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

  • La preparación del avión incluye neceseres con productos esenciales para los desplazamientos durante la visita. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
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    La preparación del avión incluye neceseres con productos esenciales para los desplazamientos durante la visita. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

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    La preparación del avión incluye neceseres con productos esenciales para los desplazamientos durante la visita. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Por Redacción EC

A pocos días del inicio de la visita del papa León XIV al Perú, LATAM Airlines Perú presentó la aeronave que trasladará al sumo pontífice y a su comitiva durante sus desplazamientos dentro del territorio nacional. La ceremonia incluyó la bendición del avión y permitió conocer los detalles de su decoración y acondicionamiento especial.

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