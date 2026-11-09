A pocos días del inicio de la visita del papa León XIV al Perú, LATAM Airlines Perú presentó la aeronave que trasladará al sumo pontífice y a su comitiva durante sus desplazamientos dentro del territorio nacional. La ceremonia incluyó la bendición del avión y permitió conocer los detalles de su decoración y acondicionamiento especial.

La presentación se realizó en el nuevo Centro de Mantenimiento de Línea de LATAM, ubicado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima. La actividad contó con la participación del nuncio apostólico, Paolo Rocco Gualtieri, quien estuvo a cargo de la bendición de la aeronave.

La aeronave elegida para los desplazamientos del pontífice es un Airbus A320neo, modelo que cuenta con capacidad para transportar hasta 180 pasajeros.

Uno de los detalles más llamativos se encuentra en el fuselaje, donde se colocaron el escudo papal y el logotipo oficial de la visita del papa León XIV al Perú. La imagen incorpora también la figura del sumo pontífice y referencias a los santos peruanos.

La decoración ocupa aproximadamente 50 metros cuadrados de vinilo, un material especialmente diseñado para soportar las condiciones de vuelo, incluidas velocidades de hasta 900 kilómetros por hora y altitudes de 10.000 metros.

El diseño exterior incluye la imagen del papa León XIV y referencias a los santos peruanos en una composición de 50 metros cuadrados. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Su instalación requirió más de 18 horas de trabajo para completar el diseño exterior de la aeronave.

¿Cómo fue la bendición del avión del papa León XIV?

La presentación oficial también incluyó un momento religioso. El nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco Gualtieri, realizó la bendición del Airbus A320neo que estará a cargo de los traslados del pontífice durante su recorrido por el país.

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de LATAM, en el aeropuerto Jorge Chávez, donde se exhibieron los detalles exteriores e interiores del avión que acompañará la agenda papal.

VIDEO RECOMENDADO