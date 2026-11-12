El papa León XIV utilizó sus canales digitales oficiales para expresar públicamente su emoción por regresar al Perú. El mensaje del Sumo Pontífice generó una inmediata reacción entre la comunidad católica y los ciudadanos peruanos, que siguen sus actividades a través de las redes sociales.

“Me alegra profundamente volver al Perú. Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones, aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas y me hicieron sentir uno de los suyos”, expresó.

(Fotos: Antonio Melgarejo @photo.gec)

“Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, agregó.

Me alegra profundamente volver al #Perú. Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones, aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas y me hicieron sentir uno de los suyos. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria. #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 12, 2026

Miles de usuarios, intercambiaron saludos y mensajes de agradecimiento por su visita, convirtiendo la noticia en tendendia digital.

“¡Buenas noches, Perú! ¡Abramos el corazón!“, puntualizó el Santo Pontífice.

En su primer día de estadía en el país, el lema del viaje del papa León XIV a Perú, “Abramos el corazón”, resume la invitación del papa “a abrir el corazón a Dios para renovar la fe, al prójimo para construir la fraternidad y a la misión para anunciar con alegría el Evangelio, construir la unidad y fomentar la paz”.

Agenda papal, 12 de noviembre

La agenda del miércoles 12 de noviembre comenzará a las 09:30 con un encuentro entre el papa León XIV y los obispos del Perú, en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. Durante esta reunión, el Pontífice dirigirá un mensaje especial a los representantes de la Iglesia local, en una cita reservada para el diálogo y la reflexión institucional.

A las 10:20, tendrá lugar uno de los momentos más significativos de la jornada en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Allí, León XIV presidirá la Celebración de la Hora Media, acompañado por obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales. La ceremonia estará marcada por la homilía que ofrecerá el Santo Padre.

A las 11:30, la plaza situada frente a la Catedral de Lima se convertirá en escenario de un encuentro multitudinario.

La jornada del miércoles tendrá su momento de mayor convocatoria a las 18:00, cuando León XIV llegue al Estadio Nacional para encabezar una vigilia de oración junto a jóvenes y universitarios. A las 20:00, el Pontífice se trasladará a la Nunciatura Apostólica para compartir una cena con los obispos peruanos. Con esta reunión, León XIV pondrá punto final a su agenda oficial del 12 de noviembre en Lima.

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