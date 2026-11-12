Pope Leo XIV attends a meeting with authorities, civil society representatives and members of the diplomatic corps at the Grand National Theatre of Peru in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Pope Leo XIV attends a meeting with authorities, civil society representatives and members of the diplomatic corps at the Grand National Theatre of Peru in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Redacción EC

El papa León XIV utilizó sus canales digitales oficiales para expresar públicamente su emoción por regresar al Perú. El mensaje del Sumo Pontífice generó una inmediata reacción entre la comunidad católica y los ciudadanos peruanos, que siguen sus actividades a través de las redes sociales.

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