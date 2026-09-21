La visita del papa León XIV al Perú generaría un importante movimiento turístico en las regiones incluidas en su itinerario. Teresa Mera, presidenta ejecutiva de PromPerú, estimó que alrededor de 800 mil personas se movilizarán durante la visita del pontífice al país.

De acuerdo con la funcionaria, del total proyectado, aproximadamente 50 mil serán turistas extranjeros, mientras que el resto correspondería a desplazamientos de turistas y excursionistas nacionales.

¿Cuántos visitantes llegarán al Perú por la visita del papa?

Teresa Mera explicó a Canal N que la estimación de PromPerú contempla un movimiento turístico de aproximadamente 800 mil personas durante las actividades vinculadas a la visita papal.

De ese grupo, unos 50 mil serían visitantes extranjeros que llegarán al país motivados por la presencia del pontífice. La mayor parte del movimiento, en tanto, correspondería a ciudadanos que se desplazarán entre distintas regiones del Perú.

“Se ha estimado el movimiento turístico de alrededor de 800 mil personas, de este total, 50 mil serán extranjeros, los demás son movimientos de turistas y excursionistas a nivel nacional”, señaló Mera.

Perú espera a 800 mil visitantes por la visita del papa León XIV, según PromPerú. Foto: Captura de video/Canal N

La publicación de la agenda detallada de la visita permitirá a PromPerú coordinar acciones con las autoridades y operadores turísticos de las regiones incluidas en el recorrido.

Mera indicó que entre las medidas previstas se encuentra la capacitación de operadores turísticos, además de activaciones en los lugares que recibirán actividades relacionadas con la visita del papa.

“Hoy día se ha publicado la agenda, estamos contentos por esta confirmación, ya tener en la mano el itinerario más detallado, que es lo que estábamos esperando, nos va a permitir articular con las autoridades competentes e implementar todos los planes que tenemos”, señaló a prensa.

El papa León XIV se dirige a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante su audiencia general semanal en el Vaticano el 16 de septiembre de 2026. Foto: Massimo Valicchia/NurPhoto / MASSIMO VALICCHIA

La funcionaria añadió que el cronograma permitirá precisar las acciones de promoción y preparación de los destinos involucrados.

¿Cuánto dinero movería la visita del papa?

Antes de conocerse el detalle de la agenda, PromPerú había calculado un movimiento económico de aproximadamente S/300 millones asociado al desplazamiento turístico generado por la visita.

Sin embargo, Mera explicó que esta cifra será revisada debido a que el itinerario finalmente confirmado contempla algunos lugares adicionales que no habían sido considerados en la estimación inicial.

“Se tiene una cifra que habíamos calculado hasta antes de conocer el detalle de la visita, de 300 millones de soles, ahora con el detalle hemos visto que hay algunos lugares más que se están precisando, vamos a hacer un recálculo”, dijo.

Por ello, los S/300 millones constituyen una estimación previa y no la cifra definitiva. PromPerú realizará un nuevo cálculo tomando en cuenta el itinerario confirmado y el movimiento de visitantes que este pueda generar.