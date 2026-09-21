Perú espera a 800 mil visitantes por la visita del papa León XIV, según PromPerú. Foto: Captura de video/Canal N
Perú espera a 800 mil visitantes por la visita del papa León XIV, según PromPerú. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú generaría un importante movimiento turístico en las regiones incluidas en su itinerario. Teresa Mera, presidenta ejecutiva de PromPerú, estimó que alrededor de 800 mil personas se movilizarán durante la visita del pontífice al país.

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