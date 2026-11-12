El papa León XIV participó este jueves 12 de noviembre en el rezo de la Hora Media junto a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de la Iglesia peruana, durante una celebración en la Basílica Catedral de Lima. Esta antigua tradición de la Iglesia católica busca santificar los distintos momentos del día mediante la oración y fortalecer la comunión entre los fieles.

Pero ¿en qué consiste esta práctica religiosa y cuál es su significado para los católicos? El padre Juan Carlos Valverde, de la Arquidiócesis de Lima, explicó a la agencia Andina los detalles de esta celebración y la importancia de compartirla con el Santo Padre.

Antes de iniciar la ceremonia, el pontífice fue recibido por el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, quien le dirigió un discurso de bienvenida. Durante su homilía, León XIV exhortó a la Iglesia peruana a fortalecer la comunión, promover la reconciliación y trabajar por una paz basada en el diálogo y la fraternidad.

El papa León XIV culmina la celebración de la Hora Media y da inicio al encuentro «Desafíos y esperanzas del pueblo peruano», realizado en la Plaza Mayor de Lima. Ambas actividades religiosas son presididas por el sumo pontífice. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

¿Qué es la Hora Media y cuál es su significado para la Iglesia católica?

La Hora Media forma parte de la Liturgia de las Horas, una antigua tradición de la Iglesia católica que consiste en dedicar distintos momentos de la jornada a la oración. Esta práctica comprende himnos, salmos, lecturas bíblicas y antífonas, cuyos contenidos varían según la fecha, el tiempo litúrgico y la festividad del santo del día.

En diálogo con Andina, el padre Juan Carlos Valverde explicó que esta tradición permite santificar las actividades cotidianas y mantener una conexión espiritual con Dios a lo largo del día.

La Liturgia de las Horas comprende cinco momentos principales:

Laudes: se rezan al comenzar el día.

Hora media: comprende tres momentos de oración: tercia (9:00 a.m.), sexta (mediodía) y nona (3:00 p.m.).

Vísperas: se celebran al finalizar la tarde.

Completas: se rezan antes de acostarse.

En el caso del encuentro con León XIV, la celebración estaba programada para las 10:20 a.m., por lo que correspondía rezar la hora tercia, uno de los tres momentos que integran la Hora Media.

“El papa va a rezar con nosotros la hora tercia. Durante ese momento, rezaremos junto con el sumo pontífice un himno, tres salmos y una lectura bíblica. Seguramente habrá también una pequeña homilía, seguida de un responsorio, para terminar con la oración final y la bendición”, precisó el sacerdote.

Una oración que busca unir a toda la Iglesia peruana

Para el padre Valverde, compartir esta celebración con el papa León XIV representa una gracia y una bendición para la Iglesia peruana, debido a que permite reunir a sus integrantes en torno a una misma oración y fortalecer su unidad con el sucesor de Pedro.

El sacerdote explicó que, aunque cada persona puede dirigirse a Dios mediante oraciones espontáneas y personales, la Liturgia de las Horas constituye una forma de oración comunitaria que congrega a laicos, sacerdotes, obispos, diáconos, religiosos y religiosas.

“Cada uno puede rezar de manera espontánea, abrir su corazón y hablar con Dios libremente. Sin embargo, cuando queremos expresar la unidad hacemos uso de una oración común. Eso es precisamente lo que buscamos con la Liturgia de las Horas: rezar todos juntos como Iglesia”, manifestó.

El papa León XIV culmina la celebración de la Hora Media y da inicio al encuentro «Desafíos y esperanzas del pueblo peruano», realizado en la Plaza Mayor de Lima. Ambas actividades religiosas son presididas por el sumo pontífice. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

Asimismo, aclaró que esta tradición no es exclusiva de los sacerdotes o religiosos, sino que cualquier persona puede participar. Si bien los presbíteros tienen la obligación de rezar estas oraciones por el pueblo de Dios, numerosos fieles laicos también las incorporan a su vida espiritual.

Para seguir esta práctica se utiliza el breviario, también conocido como diurnal, un libro que contiene las oraciones correspondientes a los diferentes momentos de la jornada: laudes, hora tercia, hora sexta, hora nona, vísperas y completas.

¿Por qué rezar junto al papa León XIV representa un signo de esperanza para el Perú?

Más allá de su significado litúrgico, el padre Valverde consideró que esta celebración adquiere una importancia especial por el contexto que atraviesa el país. A través de la oración compartida con el pontífice, la Iglesia peruana tiene la oportunidad de poner en manos de Dios las preocupaciones y necesidades de la población.

El sacerdote mencionó entre los principales desafíos la posible intensidad del fenómeno El Niño, las dificultades políticas y la falta de unidad que enfrenta el Perú. Por ello, consideró que este encuentro constituye una ocasión para pedir por quienes sufren y por el bienestar de todos los peruanos.

“Rezar con el papa es un signo del amor de Dios. Atravesamos una época complicada, por lo que esta es una oportunidad para unirnos como Iglesia y suplicar a Dios que el fenómeno El Niño no nos golpee tanto, que los problemas políticos no sean tan intensos y que podamos alcanzar la unidad para trabajar por el Perú y sacarlo adelante”, expresó.

También señaló que la oración permitirá recordar a las personas que atraviesan dificultades físicas y espirituales, además de encontrar esperanza mediante la unión de los fieles.

“Rezar con el papa nos da mucha esperanza, porque sabemos que junto a él estamos orando y caminando juntos, poniendo en manos de Dios todas estas intenciones que son tan necesarias”, sostuvo.

Finalmente, el padre Valverde consideró providencial la visita de León XIV al Perú en un momento de dificultades sociales, políticas y climáticas. A su juicio, la presencia del pontífice representa una señal de acompañamiento y cercanía de la Iglesia con el pueblo peruano.

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