El papa León XIV culmina la celebración de la Hora Media y da inicio al encuentro «Desafíos y esperanzas del pueblo peruano», realizado en la Plaza Mayor de Lima. Ambas actividades religiosas son presididas por el sumo pontífice. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
El papa León XIV culmina la celebración de la Hora Media y da inicio al encuentro «Desafíos y esperanzas del pueblo peruano», realizado en la Plaza Mayor de Lima. Ambas actividades religiosas son presididas por el sumo pontífice. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
Por Redacción EC

El papa León XIV participó este jueves 12 de noviembre en el rezo de la Hora Media junto a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de la Iglesia peruana, durante una celebración en la Basílica Catedral de Lima. Esta antigua tradición de la Iglesia católica busca santificar los distintos momentos del día mediante la oración y fortalecer la comunión entre los fieles.

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