El papa León XIV saluda con la mano al marcharse tras reunirse con misioneros y representantes de comunidades amazónicas en el Malecón Puerto Callao, en Pucallpa, Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV saluda con la mano al marcharse tras reunirse con misioneros y representantes de comunidades amazónicas en el Malecón Puerto Callao, en Pucallpa, Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Redacción EC

El papa León XIV culminará este lunes 16 de noviembre su visita apostólica al Perú, luego de una gira de seis días en la que cientos de miles de fieles acudieron a las distintas actividades llevadas a cabo en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Con la última de ellas a realizarse en la Base Aérea Las Palmas, conoce la ruta para despedir al Santo Padre previo a su arribo a la Base Aérea n° 8 en el Callao.

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