El papa León XIV culminará este lunes 16 de noviembre su visita apostólica al Perú, luego de una gira de seis días en la que cientos de miles de fieles acudieron a las distintas actividades llevadas a cabo en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Con la última de ellas a realizarse en la Base Aérea Las Palmas, conoce la ruta para despedir al Santo Padre previo a su arribo a la Base Aérea n° 8 en el Callao.

Durante su último día en el país, el Sumo Pontífice cumplirá dos actividades oficiales. La primera será una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, programada para las 8:30 a. m.

Posteriormente, el pontífice se trasladará a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde está prevista la celebración de la Santa Misa, que comenzará a las 10:30 a. m. Este será su último acto litúrgico antes de dejar el territorio peruano.

La ruta prevista del papa León XIV desde la Base Aérea Las Palmas, en Surco, hacia la Base Aérea N° 8 en el Callao, para el 16 de noviembre. (Ilustración: Información de El Comercio / diseñado con Inteligencia Artificial)

Ruta principal rumbo al Grupo Aéreo N.° 8

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), la ruta principal que seguirá la comitiva papal desde la Base Aérea Las Palmas comprenderá la avenida Jorge Chávez, el óvalo Balta y la avenida República de Panamá.

Luego, el recorrido continuará por la Quebrada Armendáriz para tomar el circuito de playas de la Costa Verde. La comitiva subirá posteriormente por la avenida Rafael Escardó, en San Miguel, y continuará por las avenidas La Marina y Elmer Faucett hasta llegar al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

Sin embargo, las autoridades también han previsto una ruta alterna ante cualquier eventualidad que pueda retrasar el desplazamiento del Papa.

La ruta alterna prevista por la PNP

Esta segunda opción también partirá por la avenida Jorge Chávez, en Surco, y continuará por el óvalo Balta y la avenida República de Panamá, antes de ingresar a la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes.

Desde allí, la comitiva tomará la avenida Javier Prado y continuará por la avenida Faustino Sánchez Carrión para incorporarse posteriormente a la avenida La Marina. Finalmente, recorrerá la avenida Elmer Faucett en dirección al Grupo Aéreo N.° 8, cruzando en este último tramo las avenidas San José y Argentina.

Una vez en el Grupo Aéreo N.° 8, el papa León XIV participará en una ceremonia de despedida programada para las 13:15 horas. Treinta minutos después, tiene previsto abordar el vuelo que lo llevará de regreso a Roma.

Con ello concluirá su gira por Sudamérica, que incluyó dos días en Uruguay, tres días en Argentina y seis días en Perú.

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El papa León XIV aseguró este viernes 13 de noviembre que está "superando" sus problemas de salud semanas después de ser operado de un cáncer al pulmón, en una misa celebrada bajo un sol ardiente en Chiclayo, en el norte de Perú, donde fue obispo por cerca de ocho años. (AFP)

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