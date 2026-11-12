El Papa León XIV en Lima pidió por las mujeres y niñas del Perú. (Foto: Mario Zapata)
El Papa León XIV en Lima pidió por las mujeres y niñas del Perú. (Foto: Mario Zapata)
Por Redacción EC

El papa León XIV hizo un llamado a combatir la violencia contra las mujeres y a proteger a las niñas, al advertir que persiste una mentalidad machista que se manifiesta en los abusos, la violencia y la ausencia de los padres en la vida familiar.

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