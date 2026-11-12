El papa León XIV hizo un llamado a combatir la violencia contra las mujeres y a proteger a las niñas, al advertir que persiste una mentalidad machista que se manifiesta en los abusos, la violencia y la ausencia de los padres en la vida familiar.

Durante su mensaje, el pontífice lamentó que estas situaciones continúen afectando a la sociedad y recordó que, desde la perspectiva cristiana, hombres y mujeres poseen la misma dignidad y responsabilidad.

“Es triste constatar que persiste una mentalidad machista que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos, la violencia hacia las mujeres”, expresó.

León XIV también advirtió que las mujeres en situación de pobreza y aquellas que pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes pueden enfrentar una doble marginación.

En ese sentido, manifestó su preocupación por la persistencia de las agresiones contra las mujeres y subrayó que sus consecuencias afectan a toda la sociedad.

“Por eso nos duele constatar que la violencia contra las mujeres, que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas, hijas, sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera” , señaló.

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El papa dirigió entonces un llamado a los hombres y mujeres, tanto creyentes como no creyentes, para promover el respeto y la protección de las mujeres.

“Valoremos a las mujeres, protejamos y respetemos a las niñas”, enfatizó.

El papel de las mujeres en la sociedad y la Iglesia

En otro momento de su mensaje, León XIV sostuvo que el reconocimiento de la dignidad humana debe traducirse en una participación efectiva de las mujeres en todos los espacios.

“El reconocimiento de la dignidad humana también exige promover efectivamente la presencia, el respeto y la participación de las mujeres”, afirmó.

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Asimismo, remarcó que su contribución resulta indispensable tanto en la sociedad como en la Iglesia Católica.

“Su contribución en todos los ámbitos de la sociedad y de la Iglesia es indispensable”, agregó.

El pontífice también hizo referencia a la diversidad cultural y recordó el ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo, quien difundió el Evangelio entre pueblos con distintas lenguas y tradiciones. Sostuvo que reconocer al diferente como un hermano permite construir una convivencia pacífica y fortalecer la unidad.