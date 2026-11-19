El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se pronunció sobre las deficiencias registradas en el sistema de sonido y en las pantallas durante la misa oficiada por el papa León XIV en la base aérea Las Palmas, así como por los inconvenientes reportados al momento de la salida de los asistentes.

Durante sus declaraciones, expresó sus disculpas públicas a la ciudadanía afectada por estos contratiempos, aunque defendió el balance general de la visita papal en el país.

“Pedirle mil disculpas. Lamentar mucho que varios ciudadanos hayan pasado por una situación así”, sostuvo el jefe del Gabinete Ministerial, agregando que hubiera deseado que “ni uno solo de los que estuvieron en Las Palmas hubieran tenido alguna dificultad”.

Se reportaron problemas técnicos durante la misa que el papa León XIV ofreció en la base aérea Las Palmas en su última actividad oficial en el Perú. (Foto: El Comercio)

Pese a reconocer los problemas técnicos y logísticos en el recinto aéreo, Luis Galarreta pidió no distraer la atención del impacto general que tuvo la llegada del Sumo Pontífice al Perú, calificando el incidente específico como un “hecho aislado” frente al buen despliegue realizado en diversas regiones a nivel nacional.

Respecto a los cuestionamientos dirigidos al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá —a quien se le ha solicitado acudir al Congreso para explicar lo sucedido—, Galarreta recordó que la Cancillería ya emitió un comunicado sobre el tema y subrayó que se analizará de forma objetiva dónde ocurrió la falla, evitando atribuir culpas apresuradas.

“Tiene que, como corresponde, analizarse cada responsabilidad individual, ya sea pública o privada. Yo tampoco voy a cuestionar rápidamente y echarle la culpa a una empresa privada, esto o lo otro. Hay que investigar, hay que evaluar, hay que ver dónde se ha producido el desfase y la responsabilidad; y si hay responsabilidades administrativas, civiles o contractuales, se tendrán que hacer efectivas”, puntualizó.

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