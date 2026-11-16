El papa León XIV recibió la camiseta del club Sport Boys del Callao y compartió un grato momento con los vecinos del primer puerto. Además, sorprendió a todos con el popular grito "¡Chim Pum Callao!". (Foto: Giancarlo Ávila / EC)
El papa León XIV recibió la camiseta del club Sport Boys del Callao y compartió un grato momento con los vecinos del primer puerto. Además, sorprendió a todos con el popular grito "¡Chim Pum Callao!". (Foto: Giancarlo Ávila / EC)
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Callao dejó una escena especial para los chalacos. Durante su recorrido por el primer puerto, el Sumo Pontífice recibió una camiseta del Sport Boys y las llaves de la ciudad. Además, sorprendió a todos con el popular grito “¡Chim Pum Callao!”.

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