La visita del papa León XIV al Callao dejó una escena especial para los chalacos. Durante su recorrido por el primer puerto, el Sumo Pontífice recibió una camiseta del Sport Boys y las llaves de la ciudad. Además, sorprendió a todos con el popular grito “¡Chim Pum Callao!”.

El encuentro tuvo lugar en la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde el Santo Padre compartió un momento con los residentes y las personas que llegaron para saludarlo. Entre los presentes estuvo el alcalde del Callao, César Pérez, quien participó de este recibimiento.

“Es una alegría muy grande encontrarme de nuevo en el Callao con ustedes”, expresó el papa León XIV al dirigirse a los asistentes, recordando así el vínculo que mantiene con esta provincia constitucional, donde anteriormente se desempeñó como administrador apostólico de la diócesis.

El papa León XIV recibió la camiseta del club Sport Boys del Callao y compartió un grato momento con los vecinos del primer puerto. Además, sorprendió a todos con el popular grito "¡Chim Pum Callao!". (Foto: Giancarlo Ávila / EC)

Uno de los momentos más celebrados fue la entrega de una camiseta del Sport Boys, histórico club chalaco que representa parte de la identidad deportiva del primer puerto.

Sin embargo, la despedida tuvo también un detalle que despertó la alegría de los vecinos. Antes de retirarse, el Santo Padre pidió un micrófono para pronunciar en tres ocasiones el tradicional “¡Chim Pum Callao!”.

La espontaneidad del gesto recordó otro momento protagonizado por el papa León XIV durante su visita al Perú, cuando sorprendió a los fieles con un “uno, dos, treeees” durante una prueba de sonido desde el balcón de la Nunciatura Apostólica.

El papa León XIV recibió la camiseta del club Sport Boys del Callao y compartió un grato momento con los vecinos del primer puerto. Además, sorprendió a todos con el popular grito "¡Chim Pum Callao!". (Foto: Giancarlo Ávila / EC)

De esta manera, el papa León XIV cerró su encuentro con el Callao entre símbolos deportivos, expresiones populares y muestras de cariño. Posteriormente, fue trasladado a la Base Aérea Las Palmas para celebrar una misa frente a más de un millón de personas.