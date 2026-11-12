Tras su encuentro con más de 50 mil jóvenes en el Estadio Nacional, el papa León XIV acudió nuevamente a sus redes sociales para expresar la profunda emoción que le dejó aquel inolvidable acontecimiento, en su segundo día de actividades en el país.

“Cuanto más aprendemos a amar a Jesús, más capaces somos de amar como Él. De nuestra amistad con Cristo nace también una amistad más verdadera con los demás, que busca sinceramente su bien, sabe perdonar y permanece fiel especialmente en las dificultades. ¡Qué hermoso es encontrar amigos que nos hacen crecer y nos acercan a Dios!“, publicó.

Cuanto más aprendemos a amar a Jesús, más capaces somos de amar como Él. De nuestra amistad con Cristo nace también una amistad más verdadera con los demás, que busca sinceramente su bien, sabe perdonar y permanece fiel especialmente en las dificultades. ¡Qué hermoso es encontrar amigos que nos hacen crecer y nos acercan a Dios! #ViajeApostólico #Perú https://t.co/HgsZBIyxls — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 13, 2026

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile as he arrives for a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

Luego de compartir este inspirador mensaje en sus redes sociales, las emotivas respuestas de sus seguidores hicieron que la publicación se viralizara en cuestión de minutos.

El papa León XIV y la gran vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional.

El papa León XIV y la gran vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional.

Asimismo, el Sumo Pontífice les pidió no conformarse con vivir siguiendo lo que otros esperan de ellos y aprender a reconocer y seguir la voz de Dios en sus acciones.

MIRA AQUÍ: El Estadio Nacional late al ritmo de los jóvenes en una histórica vigilia con el papa León XIV

En la actividad el papa León escuchó los testimonios de tres jóvenes: Joao Meza, estudiante de medicina y danzante; Emily Milagros Mercedes Herrera Marco, catequista de la diócesis de Carabayllo y Luzbinda Ramos Zurita, de las Hermanas Ursulinas Hijas de María Inmaculada.

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