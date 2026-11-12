Papa León XIV deja el Estadio Nacional tras encuentro con jóvenes. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)
Papa León XIV deja el Estadio Nacional tras encuentro con jóvenes. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)
Por Redacción EC

Tras su encuentro con más de 50 mil jóvenes en el Estadio Nacional, el papa León XIV acudió nuevamente a sus redes sociales para expresar la profunda emoción que le dejó aquel inolvidable acontecimiento, en su segundo día de actividades en el país.

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