El papa León XIV celebró una histórica misa en el Complejo Deportivo Regional de Ucayali, en Pucallpa, conocido como 'La Videnita', este 15 de noviembre (Foto por MARTIN BERNETTI / AFP)
El papa León XIV celebró una histórica misa en el Complejo Deportivo Regional de Ucayali, en Pucallpa, conocido como 'La Videnita', este 15 de noviembre (Foto por MARTIN BERNETTI / AFP)
Por Redacción EC

El papa León XIV regresó a Lima este domingo 15 de noviembre, luego de cumplir una intensa agenda pastoral por distintas regiones del interior del Perú. Durante su recorrido, el Sumo Pontífice visitó Chiclayo, en Lambayeque; Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca; Cusco y Pucallpa, donde protagonizó encuentros con miles de fieles y representantes de diferentes comunidades.

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