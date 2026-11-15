El papa León XIV regresó a Lima este domingo 15 de noviembre, luego de cumplir una intensa agenda pastoral por distintas regiones del interior del Perú. Durante su recorrido, el Sumo Pontífice visitó Chiclayo, en Lambayeque; Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca; Cusco y Pucallpa, donde protagonizó encuentros con miles de fieles y representantes de diferentes comunidades.

La gira permitió al pontífice reencontrarse con Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo y a la que considera especialmente cercana, además de acercarse a las tradiciones religiosas de Cajamarca, la fe popular cusqueña y las comunidades de la Amazonía peruana.

Papa León XIV abordando el avión que lo traerá a Lima desde Pucallpa | Foto: Captura de TV Perú

Tras completar sus agenda en el interior, León XIV retornó a la capital para continuar con las últimas actividades de su visita apostólica, que concluirá este lunes 16 de noviembre con una misa multitudinaria y una ceremonia de despedida en el Callao.

Chiclayo: el esperado reencuentro de León XIV con la ciudad donde fue obispo

El viernes 13 de noviembre, el papa León XIV llegó a Chiclayo, en la región Lambayeque, donde recibió un multitudinario recibimiento de los fieles que salieron a las calles para acompañarlo.

Una de las actividades centrales fue la celebración de una misa multitudinaria en la explanada frente a las Pampas de Pimentel. Posteriormente, visitó la capilla San Óscar Romero y sostuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosas y equipos pastorales en el Santuario Nuestra Señora de la Paz.

Su agenda también incluyó una visita a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), donde se reunió con aproximadamente 6.000 estudiantes y docentes. Durante su intervención, el pontífice reflexionó sobre los desafíos de la ciencia y la tecnología, y advirtió sobre el riesgo de que sus avances se conviertan en privilegios para los sectores más adinerados.

El pontífice coronó a la Virgen Inmaculada en la catedral de Chiclayo, recordó sus años como obispo de esta diócesis y advirtió que la violencia y el sufrimiento mantienen a la humanidad en tinieblas. Foto: EFE.

La jornada concluyó con un encuentro junto a sacerdotes que lo acompañaron durante su etapa como obispo de Chiclayo, una ciudad con la que mantiene un vínculo especial.

Cajamarca: León XIV viajó en el ‘papacóptero’ a Santa Cruz de Succhabamba

El sábado 14 de noviembre, el Santo Padre continuó su recorrido por el interior del país con una visita a Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca.

Antes de emprender el viaje, participó en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. Posteriormente, abordó un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú, conocido coloquialmente como el ‘papacóptero’, para trasladarse hasta Cajamarca.

En Santa Cruz de Succhabamba, León XIV visitó la parroquia de la Inmaculada, donde tuvo un momento de oración ante el Santísimo Sacramento y se detuvo frente a la imagen del Señor del Costado para ofrecerle un ramo de flores.

Su actividad principal fue una multitudinaria misa en una explanada de la localidad, a la que asistieron miles de fieles. Al finalizar la celebración eucarística, el pontífice saludó a los asistentes y emprendió su regreso a Chiclayo.

Cusco: encuentro con fieles y oración del Ángelus en la Catedral

Como parte de la siguiente etapa de su recorrido, el domingo 15 de noviembre León XIV llegó a Cusco, donde se reunió con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

La agenda también incluyó la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, en el centro histórico de la ciudad.

Durante su paso por la región, el pontífice tuvo la oportunidad de acercarse a las expresiones de fe y las tradiciones religiosas de una de las zonas más representativas de los Andes peruanos.

El Papa León XIV celebró una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, región de Cajamarca, Perú, el 14 de noviembre de 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

Pucallpa: el papa se encontró con representantes de los pueblos amazónicos

Después de su paso por Cusco, el papa se trasladó a Pucallpa, en la región Ucayali, donde sostuvo un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

Posteriormente, presidió una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, que congregó a fieles de diferentes comunidades de la Amazonía.

Esta actividad representó uno de los momentos centrales de su recorrido por la selva peruana, donde el pontífice tuvo contacto con representantes de las comunidades y conoció de cerca sus expresiones culturales y religiosas.

Tras concluir sus compromisos en Pucallpa, León XIV abordó un avión con destino a Lima.

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¿Qué actividades cumplirá León XIV en Lima antes de regresar a Roma?

De vuelta en la capital, León XIV retomará sus actividades este lunes 16 de noviembre, fecha en la que concluirá su visita apostólica al Perú. Entre sus últimos compromisos figura una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Posteriormente, presidirá una misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco.

Finalmente, el papa participará en una ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao, desde donde partirá con destino a Roma a las 13:45 horas.