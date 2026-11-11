El papa León XIV pronunció sus primeras palabras tras arribar a suelo peruano, durante una ceremonia en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
El papa León XIV pronunció sus primeras palabras tras arribar a suelo peruano, durante una ceremonia en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

En un discurso cargado de emoción y gratitud, el papa León XIV expresó su alegría por regresar al Perú -“su patria”- recordando los años que vivió en el país, donde compartió con distintas comunidades y construyó un vínculo que, según manifestó, permanece hasta hoy.

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