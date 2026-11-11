En un discurso cargado de emoción y gratitud, el papa León XIV expresó su alegría por regresar al Perú -“su patria”- recordando los años que vivió en el país, donde compartió con distintas comunidades y construyó un vínculo que, según manifestó, permanece hasta hoy.

En una frase que pasará a la posteridad, Robert Prevost dijo: “Puedo decirles con profunda gratitud que regreso también a mi patria” , mostrando con ello el sentimiento que lo une al Perú.

Durante su discurso en el Gran Teatro Nacional, el santo padre agradeció la invitación de la presidenta Keiko Fujimori para visitar nuevamente el territorio peruano y a quienes hicieron posible su viaje y los encuentros con comunidades de distintas regiones.

“ Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Mi historia con el Perú comenzó mucho antes que el Señor me confiara la diócesis de Chiclayo ”, manifestó.

El Sumo Pontífice recordó que durante aquellos años compartió la vida de los peruanos, escuchó sus preocupaciones, conoció de cerca su fe y -por supuesto- compartió su comida.

“ Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa, por supuesto algún buen ceviche. Y me hicieron sentir uno de los suyos ”, señaló.

Prevost recordó que cuando en 2015 recibió la nacionalidad peruana, pudo formalizar un vínculo que ya se había construido mucho antes con el pueblo peruano.

“Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes” , expresó.

En otro momento de su alocución, valoró que los avances de las tecnología permiten anticipar muchos de esos riesgos de las calamidades, mejorar la atención sanitaria y acercar oportunidades educativas a comunidades alejadas", en ese sentido, reiteró que “es necesario también que existan garantías jurídicas adecuadas para prevenir posibles abusos y proteger a las personas frente a sus consecuencias”.

“La protección del medio ambiente y el uso responsable de las nuevas tecnologías requieren también la colaboración entre países” dijo y remarcó “la necesidad de diálogo y cooperación en la región desde la protección del ambiente hasta los movimientos migratorios”.

Mensaje de esperanza

León XIV también hizo un espacio para referirse a los más desvalidos y animó a las autoridades a trabajar por ellos:

“ Pienso en los ancianos, en las personas con discapacidad y quienes sufren la soledad o dificultades relacionadas con la salud mental. Animo a las autoridades a garantizar esa entrega, facilitándoles servicios de salud accesibles y fortaleciendo la medicina preventiva. Trabajemos para que puedan desarrollar sus talentos y ponerlos generosamente en los servicios de los demás, especialmente en los más necesitados”, sostuvo.

“Pienso en quienes cultivan la tierra, en los pescadores que salen al mar, en los pequeños comerciantes y en quienes sostienen la actividad de las ciudades. Cada uno de esos trabajos contribuye a la vida de la nación y merece ser reconocido en su dignidad”, reivindicó el papa en un discurso que recordó los realizados en Argentina sobre la justicia social.

Asimismo, se dio tiempo para hablar de los peruanos que se encuentran en el extranjero, quienes conservan el amor por sus lugares de origen y llevan intacta su fe.

“Pienso en tantos peruanos que viven fuera del país y que, mientras construyen sus vidas en otras tierras, conservan el afecto por sus familias y contribuyen a sus comunidades de origen. En ciudades muy lejanas, la imagen del Señor de los Milagros sigue reuniendo a peruanos que encuentran en aquella devoción una manera conservar los vínculos con su tierra. Yo mismo he visto a Roma vestido de morado”, dijo.