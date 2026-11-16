El Sumo Pontífice develó una placa conmemorativa en la Nunciatura Apostólica de Lima previo a su despedida del país. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
El Sumo Pontífice develó una placa conmemorativa en la Nunciatura Apostólica de Lima previo a su despedida del país. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

El papa León XIV protagonizó una emotiva despedida en la Nunciatura Apostólica de Lima, residencia que lo acogió durante los seis días de su visita apostólica al Perú. Antes de abandonar el recinto, el Santo Padre develó una placa conmemorativa que recuerda su trayectoria pastoral en el país y su regreso como pontífice a la tierra donde desarrolló gran parte de su labor misionera.

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