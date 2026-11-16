El papa León XIV protagonizó una emotiva despedida en la Nunciatura Apostólica de Lima, residencia que lo acogió durante los seis días de su visita apostólica al Perú. Antes de abandonar el recinto, el Santo Padre develó una placa conmemorativa que recuerda su trayectoria pastoral en el país y su regreso como pontífice a la tierra donde desarrolló gran parte de su labor misionera.

Cientos de personas llegaron hasta los exteriores de la sede diplomática para verlo por última vez en ese lugar. Entre aplausos, fotografías y muestras de emoción, los fieles acompañaron su salida, en una jornada que marcó el cierre de su permanencia en la residencia limeña.

El papa León XIV tuvo una importante acogida en la casa de acogida de ancianos en el Callao. (Foto: Joel Alonso / @photo.gec)

Uno de los momentos más simbólicos de la despedida fue la develación de una placa instalada en la Nunciatura Apostólica. El reconocimiento lleva una inscripción que resume el vínculo del pontífice con el país y su recorrido desde su labor religiosa como sacerdote agustino hasta su elección como obispo de Roma.

El mensaje grabado señala: “León XIV, obispo de Roma. Ayer misionero agustino en el Perú, hoy pastor de todas las iglesias, retornó en viaje apostólico a su patria por adopción”.

La inscripción también registra las ciudades que formaron parte de su visita apostólica: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Asimismo, consigna las fechas del recorrido, del 11 al 16 de noviembre de 2026.

La frase “su patria por adopción” destaca el significado especial que tiene el Perú en la historia personal y pastoral de Robert Prevost, quien desarrolló aquí una extensa labor religiosa antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

El Sumo Pontífice participó en una ceremonia de despedida en la Nunciatura Apostólica de Lima. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Cientos de fieles llegaron a la Nunciatura para despedir al pontífice

La salida de León XIV estuvo acompañada por una multitud que permaneció en los alrededores de la residencia con la esperanza de verlo antes de su partida. Algunos asistentes llegaron desde temprano y utilizaron sus teléfonos celulares para registrar el momento.

Cuando el Santo Padre abandonó el recinto, los presentes respondieron con aplausos y saludos. Las cámaras y los celulares se levantaron para captar sus últimos momentos frente a la Nunciatura, mientras el vehículo oficial se preparaba para continuar con el recorrido previsto.

La despedida reflejó el afecto que recibió durante su visita apostólica. A lo largo de los seis días, miles de peruanos se congregaron en distintos puntos del país para saludarlo, recibir su bendición y acompañar sus actividades religiosas.

Para muchos de los asistentes, esta fue una de las últimas oportunidades de verlo de cerca antes de su regreso a Roma.

El papa León XIV se despide de los fieles asistentes a la Nunciatura Apostólica en Jesús María, durante su última noche en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)

¿Qué actividades cumplirá León XIV antes de regresar a Roma?

Tras dejar la Nunciatura Apostólica, León XIV continuará con las últimas actividades de su agenda en el Perú. Su primera parada será una casa de acogida para adultos mayores en el Callao, donde compartirá con los residentes y las personas encargadas de su cuidado.

Posteriormente, se trasladará a Santiago de Surco para llegar a la Base Aérea Las Palmas, donde presidirá una multitudinaria Santa Misa. La celebración reunirá a miles de fieles que esperan acompañarlo en su último encuentro público en el país.

Esta ceremonia religiosa será uno de los momentos centrales de su jornada de despedida y permitirá que los católicos peruanos escuchen un último mensaje del Santo Padre antes de su partida.

Después de la misa en Las Palmas, el pontífice se dirigirá a la Base Aeronaval del Callao para participar en la ceremonia oficial de despedida. Desde allí emprenderá su viaje de retorno a Roma, donde retomará sus responsabilidades como líder de la Iglesia católica.

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