Antes de viajar a Chiclayo, el papa León XIV vivió un momento peculiar desde el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
Antes de viajar a Chiclayo, el papa León XIV vivió un momento peculiar desde el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
Por Redacción EC

El papa León XIV protagonizó un curioso momento al iniciar su saludo en italiano en la mañana previa a su viaje a Chiclayo. El Sumo Pontífice tuvo una pequeña confusión con el idioma al aparecer en el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima, pero corrigió rápidamente.

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