El papa León XIV protagonizó un curioso momento al iniciar su saludo en italiano en la mañana previa a su viaje a Chiclayo. El Sumo Pontífice tuvo una pequeña confusión con el idioma al aparecer en el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima, pero corrigió rápidamente.

Durante sus primeras palabras para saludar a los fieles en las calles fuera de la Nunciatura, el Papa comenzó a explicar su viaje a Chiclayo en Italiano pero en cuestión de segundos se dio cuenta. “Perdón, estoy hablando italiano, aquí en casa se habla italiano. ¡Buenos días!“, continuó en medio de risas.

El curioso episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró un momento espontáneo del Santo Padre, quien está acostumbrado a utilizar distintos idiomas durante sus intervenciones públicas. La situación se convirtió en una anécdota de su esperado regreso al país.

Cabe recordar que el Santo Padre mantiene una estrecha relación con el Perú, donde desarrolló buena parte de su labor religiosa. Su experiencia como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo le permitió establecer vínculos con comunidades de distintas regiones del territorio nacional.

Antes de viajar a Chiclayo, el papa León XIV vivió un momento peculiar desde el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

La visita apostólica comenzó el miércoles 11 de noviembre, cuando el papa León XIV llegó al Callao procedente de Argentina. Posteriormente, participó en una ceremonia oficial de bienvenida y sostuvo encuentros con autoridades peruanas, en medio de una multitudinaria recepción.

Durante su permanencia en Lima, el Sumo Pontífice también participó en reuniones con obispos, sacerdotes y representantes de la Iglesia. Asimismo, encabezó una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Este viernes 13 de noviembre, el papa León XIV continuará su recorrido en Chiclayo, ciudad donde ejerció su ministerio episcopal. Allí tiene programada una misa multitudinaria en Pimentel, además de encuentros con religiosos, representantes universitarios y comunidades vinculadas a su trayectoria pastoral.

Antes de viajar a Chiclayo, el papa León XIV vivió un momento peculiar desde el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

Finalmente, el Santo Padre visitará Cajamarca, Cusco y Pucallpa durante el fin de semana. Su viaje concluirá el lunes 16 de noviembre con una misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, antes de emprender su regreso a Roma.