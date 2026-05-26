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La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que actualmente existen 19 interrupciones de tránsito en distintas carreteras del país, de las cuales 18 están relacionadas con el paro agrario que acata un sector de productores agrícolas. Las protestas afectan principalmente vías ubicadas en las regiones de Piura, San Martín y Puno.
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que actualmente existen 19 interrupciones de tránsito en distintas carreteras del país, de las cuales 18 están relacionadas con el paro agrario que acata un sector de productores agrícolas. Las protestas afectan principalmente vías ubicadas en las regiones de Piura, San Martín y Puno.
La región Piura es la más afectada con múltiples tramos bloqueados en importantes carreteras nacionales. Uno de los puntos con tránsito interrumpido se encuentra en la carretera Sullana – Las Lomas – Suyo, específicamente en el kilómetro 1099, en el tramo Piura – Las Lomas.
Además, la Carretera Longitudinal de la Costa Norte presenta restricciones en los kilómetros 24, 1042 y 1045, afectando los tramos Piura – Sullana – Ignacio Escudero y Piura – Sullana – Marcavelica.
Bloqueos en la Costa Norte y la vía hacia Sechura
La Sutran también reportó interrupciones adicionales en la Carretera Longitudinal de la Costa Norte, donde el tránsito permanece restringido en los kilómetros 980, 974, 967 y 960. Estos puntos corresponden a los tramos Piura – Cura Mori, Piura – El Tallán y Piura – Sechura – Cristo Nos Valga.
Otra vía seriamente afectada es la carretera Catacaos – La Unión – Sechura. En esta ruta se reportaron bloqueos en el kilómetro 20, dentro del tramo Piura – La Unión, así como en los kilómetros 47 y 51 del tramo Piura – Sechura.
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San Martín y Puno también registra tránsito interrumpido
Las protestas agrarias también impactan el tránsito en la región San Martín. Según el reporte de la institución, la Carretera Longitudinal de la Selva Norte presenta varios puntos bloqueados. Las interrupciones se ubican en los kilómetros 439 y 472, correspondientes a los tramos San Martín – Rioja – Nueva Cajamarca y San Martín – Rioja.
Asimismo, se reportó tránsito interrumpido en los kilómetros 602 y 519 de la misma carretera, específicamente en los tramos San Martín – Tocache – Uchiza y Huánuco – Leoncio Prado – José Crespo y Castillo.
En la región Puno, el paro agrario provocó el cierre parcial del tránsito en el kilómetro 1220 de la Carretera Longitudinal de la Sierra Sur, en el tramo Puno – Melgar – Ayaviri.
El paro agrario fue impulsado por productores que exigen al Gobierno medidas concretas para fortalecer la producción nacional de arroz y atender los problemas económicos que enfrenta el sector agrícola. Entre las principales demandas se encuentran acciones para mejorar la rentabilidad del cultivo y garantizar condiciones más favorables para los productores en distintas regiones del país.
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