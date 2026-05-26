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Sutran informa bloqueos en importantes vías del país por protestas de agricultores. Foto: Andina
Sutran informa bloqueos en importantes vías del país por protestas de agricultores. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que actualmente existen 19 interrupciones de tránsito en distintas carreteras del país, de las cuales 18 están relacionadas con el paro agrario que acata un sector de productores agrícolas. Las protestas afectan principalmente vías ubicadas en las regiones de Piura, San Martín y Puno.

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