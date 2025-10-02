Desde las primeras horas de este jueves 2 de octubre, cientos de trabajadores del servicio de transporte público han paralizado sus actividades para responder a la convocatoria del paro de transportistas contra la ola de asesinatos y extorsiones que afectan al sector.

Así, en diferentes puntos de la capital se observaron pocas unidades circulando y vías vacías por este motivo. En paraderos como Óvalo de Zapallal, Puente Piedra, Megaplaza, Puente Santa Anita y Huaycán se observa dicha situación.

Ante la situación los ciudadanos esperan por algunos buses y viajan completamente aglomerados o pagan sumas elevadas para abordar colectivos informales.

“Hay mucha gente y no podemos subir, solo toca esperar”, dijo un pasajero afectado.

Unidades de transporte público transitan atestados de pasajeros que buscan con desesperación llegar a sus trabajos. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Algunas de las pocas unidades que salieron a trabajar, a su vez, fueron afectadas por piquetes que les poncharon las llantas, en algunas zonas de Lima Norte como el paradero Fundición, que colinda con Ventanilla.

Desde las 6:30 a.m., usuarios forman largas colas para rutas como Sol de Oro, Etulsa y Real Star. “En el norte no hay carros”, comentó otro pasajero.

En el Callao la afectación fue casi total, pues los paraderos de la avenida Gambetta lucían vacíos, hasta las 8:00 a. m. Mientras que los conductores que se sumaron a la protesta eran resguardados por un fuerte contingente policial, a quienes reclamaron la poca seguridad que los afecta. Por ello, había gran tensión entre ambos bandos.

“Nos matan por cinco soles, tenemos que apoyar el paro”, dijeron algunos conductores que se animaron a declarar ante la prensa.

Imágenes aéreas de los medios de comunicación muestran las principales vías de Lima y Callao con pocas unidades y sin tráfico, a diferencia de un día usual.

Paraderos de la avenida Gambetta, en el Callao, lucen vacíos. Foto: captura/Latina

La situación que afecta a miles de personas que buscan llegar a sus centros de labores no fue prevista por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pues en la víspera el ministro César Sandoval aseguró que el 80% de la flota de buses de transporte público transitaría con normalidad pese al paro convocado.

“El 80% no cree en los paros, cree en el desarrollo del país, cree en el diálogo y cree en la concertación, en el consenso (...) Mañana no va a haber paro”, dijo en conferencia de prensa.

Como se recuerda, dirigentes de transportistas estimaban que 22 mil unidades dejarán de operar durante toda la jornada, lo que representa aproximadamente el 90% del transporte urbano en la capital.

Ello en protesta contra los ataques de extorsiones, asaltos y asesinatos contra conductores y cobradores de las unidades, que se reportan cada vez más asiduamente.