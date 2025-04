El gremio de transporte urbano acatará un paro en Lima y Callao este jueves 10 de abril como una forma de protesta ante los constantes asesinatos que sufren sus compañeros a manos de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos. En respuesta a esta situación, varios centros educativos han anunciado que realizarán sus clases de manera virtual.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), declaró que “estamos en una guerra. Los emprendedores, trabajadores independientes, transportistas y toda la clase trabajadora está siendo asesinada, dejando a miles de familias en total desamparo”.

“Anitra convoca a todos los sectores del transporte formal a unirse a esta paralización. También extendemos una invitación a todos los gremios de transporte de Lima y Callao para abordar este problema, que se está agudizando en nuestro sector”, agregó.

Valeriano también criticó a las autoridades, en particular al nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), Julio Díaz Zulueta, por no cumplir con el plazo que se les otorgó para endurecer las medidas contra la inseguridad ciudadana, como el estado de emergencia. “Ya no podemos esperar más. Nos siguen pidiendo plazos y más plazos, pero nuestros compañeros choferes siguen siendo asesinados. Tenemos que detener este baño de sangre que afecta al transporte urbano y pone en peligro a nuestros usuarios”, afirmó.

“Este gobierno nos obliga a salir a las calles este jueves 10. Esperamos que sean las 460 empresas de transportistas públicos de Lima y Callao las que se sumen. Tenemos que actuar ante la inoperancia de la Policía, que no nos brinda seguridad”, añadió.

En una entrevista con El Comercio, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, informó que más de 2.500 transportistas, de empresas como Los Chinos, Las Américas, Cristo Salvador, La Encantada, entre otras, acatarán el paro.

Ojeda indicó que los gremios de transporte urbano Alianza de Empresas de Movilidad Urbana Sostenible (AEMUS), Asociación de Empresas de Transporte Urbano (AETU) y Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET) han planteado una serie de demandas. “Debe establecerse un plan interinstitucional entre todos los poderes del Estado para erradicar las acciones de violencia y asesinatos en el sector del transporte urbano”, dijo.

“Además, consideramos que debe implementarse un protocolo de denuncias digitalizadas, para que se puedan iniciar las investigaciones de estos delitos. Este protocolo debe ser claro y concreto. También es necesario establecer un sistema de fideicomiso para que la Policía de Investigaciones y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) cuenten con los recursos suficientes para combatir la extorsión”, añadió.

Ojeda advirtió que el Ministerio del Interior ha citado a los transportistas a una reunión esta noche a las 9:00 p.m. Sin embargo, aclaró que, pase lo que pase, no suspenderán su participación en el paro . “Esta situación podría ser aprovechada con fines políticos”, sostuvo.

El paro, que comenzará antes de las 5:00 a.m. y se extenderá por 24 horas, afectará a miles de usuarios debido a la suspensión de operaciones de al menos 20.000 unidades, entre buses, cústers y combis. La protesta tiene como objetivo exigir soluciones ante la creciente inseguridad que afecta al sector, marcada por extorsiones y atentados perpetrados por bandas criminales.

Centros educativos brindarán clases virtuales

La Universidad Peruana Cayetano Heredia fue una de las primeras en comunicar a su personal docente y alumnado que, debido al paro, se suspenderán las clases presenciales este jueves 10 de abril para garantizar la seguridad y el bienestar de su comunidad . En su lugar, todas las actividades académicas y administrativas se realizarán de manera virtual.

Asimismo, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) también informó que, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de sus alumnos, docentes y personal administrativo, las actividades académicas y administrativas programadas para hoy miércoles 9 y mañana jueves 10 se desarrollarán de manera virtual .

La Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad de Lima y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) también han señalado que las clases del jueves 10 de abril serán virtuales.

El Comercio también se contactó con el Ministerio de Educación (Minedu) para conocer cómo se manejaría la situación en los colegios. La entidad informó que anunciará su decisión mañana alrededor de las 6:00 a.m., ya que esta noche se llevará a cabo una reunión entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes . “Nosotros actuaremos de acuerdo a las coordinaciones que se definan en esa reunión, que, por lo menos, terminará a la medianoche. En base a eso, tomaremos una decisión mañana por la mañana”, indicó.

Antecedentes

Desde las 4:00 a.m. del lunes 7 de abril, Lima vivió una jornada de paro y protestas por parte de un sector de transportistas de Lima Norte que exigían medidas contra la creciente ola de extorsiones y violencia en su sector. La manifestación comenzó en el paradero Fundición de Puente Piedra.

Los conductores bloquearon vías principales, incluyendo la Panamericana Sur, y organizaron una marcha hacia el Congreso de la República para presentar sus demandas. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) expresó su respeto al derecho a la manifestación pacífica, pero rechazó cualquier intento de coacción a quienes decidieron operar durante el paro.

La protesta se originó tras el asesinato del transportista Loymer Noé Benigno, ocurrido el 4 de abril en Los Olivos. La jornada afectó a los usuarios del transporte público, quienes enfrentaron largas esperas y aglomeraciones en los paraderos debido a la reducción de unidades en circulación. En lugares como Puente Nuevo, se registraron empujones y peleas entre los pasajeros que intentaban abordar los pocos buses disponibles.

Por otro lado, dos transportistas urbanos, Daniel Suárez y Luis Chinchay, fueron atacados a balazos en el Callao la mañana del 8 de abril. Suárez murió en el lugar, mientras que Chinchay está hospitalizado en estado crítico. Este nuevo acto de violencia, atribuido a organizaciones criminales, desencadenó una protesta en la avenida Elmer Faucett, donde transportistas, familiares y vecinos expresaron su indignación por la inacción del gobierno de Dina Boluarte ante el sicariato y la extorsión.

Los manifestantes bloquearon la vía e instaron a otros conductores a unirse a la protesta, lo que provocó la intervención de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). El enfrentamiento resultante causó confrontaciones entre las autoridades y los manifestantes.